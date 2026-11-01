Ukraine gửi thông điệp cho Nga về lệnh ngừng bắn

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: Ukrinform).

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 31/10 tuyên bố Kiev sẵn sàng chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận ngay lập tức, nếu Nga cũng thực hiện điều tương tự.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine đưa ra phát biểu trên sau khi hoàn tất chiến dịch sơ tán cư dân khỏi thành phố Oleshky thuộc tỉnh Kherson sau thỏa thuận ngừng bắn cục bộ với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng kết quả đạt được tại Oleshky có thể được xem là một biện pháp xây dựng lòng tin, mở đường cho các bước đi tiếp theo trong tiến trình hòa bình.

Theo ông Sybiha, chiến dịch nhân đạo tại Oleshky chứng minh rằng việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay cả trong thời chiến là điều khả thi.

"Nếu giao tranh có thể chấm dứt tại một địa điểm, thì cũng có thể chấm dứt ở mọi nơi và chấm dứt vĩnh viễn. Ukraine đã sẵn sàng. Chúng tôi mong đợi điều tương tự từ Nga”, nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.

Ông Sybiha gửi lời cảm ơn tới Mỹ và Đệ nhất phu nhân Melania Trump vì đã đóng vai trò trung gian giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky.

Ông cũng nhắc lại rằng Ukraine đã từ lâu lên tiếng cảnh báo về tình hình tại Oleshky, bao gồm việc nêu vấn đề này tại các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Sybiha nhấn mạnh rằng nhiều đồng minh của Ukraine đã tham gia vào quá trình giải cứu người dân nước này trước tình hình khó khăn do chiến sự.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố, lệnh ngừng bắn ở thành phố Oleshky, miền Nam Ukraine có thể mở rộng sang các khu vực khác.

Ông nói thêm rằng Nga đánh giá cao sáng kiến nhân đạo tại Oleshky và cho rằng điều này có thể tạo ra tiền lệ. Theo ông Peskov, việc mở rộng ngừng bắn sang các khu vực khác là hoàn toàn khả thi vì lý do nhân đạo.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đóng vai trò là bên trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky. Bà đã trực tiếp trao đổi với giới lãnh đạo Ukraine và Nga để phối hợp các điều khoản của lệnh ngừng bắn.

Lệnh ngừng bắn cục bộ bắt đầu có hiệu lực từ rạng sáng 27/10, cho phép thực hiện một chiến dịch nhân đạo tại Oleshky - nơi bị tàn phá nặng nề trong các cuộc giao tranh.

Lực lượng trinh sát công binh triển khai thực thi lệnh ngừng bắn. Các lối đi an toàn sẽ được thiết lập cho các đoàn xe nhân đạo nhằm đảm bảo an toàn cho dân thường cũng như tiếp tế các nhu yếu phẩm xã hội thiết yếu tới Oleshky.

Ukraine vốn ủng hộ các lệnh ngừng bắn, coi đó là tiền đề cho các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Nga tỏ ra thận trọng hơn. Nga ủng hộ một nền hòa bình bền vững thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời có thể tạo điều kiện cho quân đội Ukraine tái vũ trang.

Nga và Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky trong bối cảnh các bên nhất trí nối lại đàm phán 3 bên. Vòng đàm phán 3 bên mới giữa Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ, đàm phán 3 bên có thể gặp nhau tại Abu Dhabi (UAE) hoặc Thụy Sĩ vào đầu hoặc giữa tháng 11.

Ông Zelensky kêu gọi thiết lập các cam kết an ninh vững chắc và nguồn tài chính quốc tế kéo dài ít nhất 10 năm cho quân đội Ukraine trước khi ký kết bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào với Nga.

Ông cũng nhấn mạnh, một lệnh ngừng bắn phải là ưu tiên hàng đầu, tiếp theo là các cam kết an ninh mạnh mẽ, một quân đội Ukraine hùng mạnh và việc tiếp tục tiếp cận các nguồn vũ khí phương Tây, bao gồm cả các hệ thống phòng không tiên tiến.