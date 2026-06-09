Ukraine giao tranh trên mặt trận khốc liệt nhất, giành lại 600km2 lãnh thổ

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Kyiv Independent).

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 8/6 xác nhận lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 600km2 lãnh thổ tính đến thời điểm hiện tại trong năm.

Theo ông Syrskyi, chỉ riêng trong tháng 5, Ukraine đã giành lại thêm 100km2 lãnh thổ so với số lãnh thổ đã mất.

Ông Syrskyi không nêu rõ những khu vực mà Ukraine đã đạt được bước tiến. Ông cho biết tại một số khu vực trên chiến tuyến dài 1.200km, lực lượng Ukraine tiếp tục duy trì thế chủ động.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tháng trước cũng tuyên bố Ukraine đã giành lại khoảng 600km2 trong năm nay.

Việc xác định độc lập các đường ranh giới kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine rất khó khăn do tác chiến bằng máy bay không người lái đã tạo ra khu vực trống rộng lớn dọc theo mặt trận.

Tuy nhiên, các nhóm lập bản đồ chiến trường cũng cho rằng đà tiến công của Nga đang chậm lại hoặc đảo ngược trong những tháng gần đây.

Ông Syrskyi cho biết lực lượng Nga vẫn cố gắng tiến công ở phía đông và nam Ukraine, lưu ý rằng số lượng các cuộc đụng độ trên chiến trường hàng ngày đã tăng lên đáng kể và mô tả tình hình tiền tuyến là "khó khăn và biến động”.

Ông cho biết khu vực xung quanh thành phố Pokrovsk ở phía đông, nơi Nga đã tìm cách kiểm soát hoàn toàn kể từ giữa năm 2024, là một trong những nơi giao tranh ác liệt nhất.

Vị trí thành phố Pokrovsk trên bản đồ (Ảnh: Sky).

DeepState, bản đồ chiến trường độc lập của Ukraine, đã cho thấy Pokrovsk hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong nhiều tuần. Nga tuyên bố đã kiểm soát khu vực này vào tháng 12 năm ngoái.

Tư lệnh Ukraine cũng cho biết giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở khu vực Oleksandrivka nằm ở giao điểm của các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, và khu vực Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Theo ông Syrskyi, trong tháng qua, lực lượng Ukraine đã tấn công hơn 88.000 mục tiêu quân sự của Nga. Các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cũng nhắm mục tiêu vào 111 cơ sở hạ tầng quân sự - công nghiệp, năng lượng và dầu mỏ của Nga, gây thiệt hại lớn.

Ông Syrskyi xác nhận, trong tháng 5, Hải quân Ukraine đã tiến hành khoảng 1.500 chiến dịch để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền dân sự trong khu vực chiến sự, cho phép 633 tàu thuyền đến được các cảng ở Odessa và dọc sông Danube.

Trong những tháng đầu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022, lực lượng Ukraine đã giành lại nhiều vùng lãnh thổ trong một loạt cuộc phản công. Tuy nhiên, cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine đã thất bại vào năm 2023, và kể từ đó Moscow đã liên tục giành được những bước tiến nhỏ.

Đầu năm nay, Ukraine đã đẩy mạnh tấn công ở phía nam và đông nam, chiến dịch mà các nhà phân tích cho rằng đã giúp làm gián đoạn cuộc tấn công mùa xuân của Moscow và các nỗ lực của lực lượng Nga xung quanh Pokrovsk.

Trong tháng 5, Nga cũng đối mặt một số khó khăn khi Ukraine tăng cường nỗ lực nhằm phá vỡ các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Trong chiến dịch "phong tỏa hậu cần", lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu và phá hủy hàng trăm xe tải chở hàng tiếp tế của Nga bằng cách sử dụng một đội máy bay không người lái tầm trung đang được mở rộng.

"Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng áp lực hơn nữa lên tuyến hậu cần quân đội Nga và ngăn chặn họ tiến hành các hoạt động tấn công chủ động", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố.