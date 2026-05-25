Ukraine dồn dập tập kích lãnh thổ Nga, Moscow cảnh báo đòn giáng mạnh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/5 thông báo, Bộ Ngoại giao Nga sẽ sớm đưa ra một tuyên bố đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công đáp trả của Nga nhằm vào Ukraine, trong đó sẽ bao gồm một cảnh báo chi tiết đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Bà Zakharova khẳng định Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine để đáp trả các cuộc tập kích trước đó của Kiev vào các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố chủ quyền.

"Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Nga sẽ đưa ra một tuyên bố đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công đã và sẽ tiếp tục được tiến hành nhằm vào Kiev để đáp trả các cuộc tấn công kinh hoàng, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với các phái đoàn ngoại giao nước ngoài, trong đó các nội dung sẽ được trình bày chi tiết", nhà ngoại giao Nga nói trên kênh truyền hình Channel One.

Hiện trường vụ tấn công vào trường học ở Lugansk (Nguồn: RT).

Trước đó, rạng sáng 22/5, lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công tòa nhà và ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Starobelsk thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Lugansk ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Đây là khu vực ở miền Đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và khẳng định quyền kiểm soát.

Vụ tấn công, đã khiến 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi bị thương vong, trong đó có 21 người thiệt mạng.

Moscow cáo buộc Kiev cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường. Quân đội Nga sau đó đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong và xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik, được cho là đã bắn trúng một cơ sở của Không quân Ukraine.

Khoảnh khắc "tên lửa không thể đánh chặn của Nga" khai hỏa (Nguồn: RT).

Nga cáo buộc Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát trong những tuần gần đây.

Giới chức địa phương xác nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu vực biên giới Nga đã khiến 6 dân thường thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Tại vùng Belgorod, một người dân địa phương đã thiệt mạng khi một UAV tấn công một xe hơi ở thị trấn biên giới Graivoron. Khu vực này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích tầm ngắn của Ukraine.

Một cuộc tấn công khác ở vùng Bryansk đã nhắm vào 2 ngôi làng ở thị trấn biên giới Trubachevsk. Lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực trong cuộc tấn công, khiến một người dân thiệt mạng và một lính cứu hỏa bị thương. Một số tòa nhà chung cư, hơn 10 ngôi nhà và các tài sản khác đã bị hư hại.

Máy bay không người lái tự sát cũng đã bị chặn gần Yaroslavl, một thành phố cách Moscow khoảng 250km về phía đông bắc. Thống đốc Mikhail Yevraev cho biết một phụ nữ bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn. Cuộc không kích đã buộc chính quyền phải tạm thời đóng cửa một tuyến đường cao tốc nối Yaroslavl với thủ đô của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 173 UAV Ukraine tại 14 khu vực trên lãnh thổ nước này trong đêm 24/5, rạng sáng 25/5.