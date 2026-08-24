Ukraine dồn dập khai hỏa, tấn công đế chế bán lẻ hàng đầu tại Nga

Khói bốc lên từ một nhà kho của Ozon sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại Chapayevsk, vùng Samara, Nga ngày 22/8 (Ảnh: Reuters).

Các kênh giám sát chiến sự Ukraine đồng loạt đưa tin, lực lượng Ukraine đã tấn công các trung tâm hậu cần của Ozon, tập đoàn thương mại điện tử lớn thứ hai của Nga, trong 3 đêm liên tiếp.

Tính riêng trong ngày 23/8, 3 trung tâm hậu cần do Ozon vận hành đã bị tấn công.

Theo kênh Telegram Exile Plus, một trung tâm hậu cầu của Ozon gần làng Enem thuộc Cộng hòa Adygea đã bị tấn công.

Trong khi đó, kênh Telegram Exilenova Plus đưa tin, một trung tâm hậu cần khác của Ozon tại thành phố Nevinnomyssk, vùng Stavropol đã bốc cháy sau khi bị đánh trúng.

Thống đốc vùng Stavropol Vladimir Vladimirov xác nhận các máy bay không người lái đã tấn công khu công nghiệp của Nevinnomyssk. Ông cho biết một số máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không đánh chặn, song không nêu rõ những cơ sở nào bị nhắm mục tiêu.

Exilenova Plus cho biết, một cơ sở thứ ba của Ozon tại thị trấn Tyube, thuộc Cộng hòa Dagestan cũng bốc cháy sau khi bị đánh trúng.

Trước đó, các trung tâm hậu cần của Ozon tại vùng Samara đã bị tấn công ngày 22/8, trong khi một trung tâm khác tại Orenburg bị đánh trúng trong đêm 23/8.

Ozon thông báo tập đoàn đã sơ tán hơn 300 người và tạm dừng hoạt động tại trung tâm hậu cần ở Orenburg.

Các cuộc tập kích vào trung tâm hậu cần của Ozon trong những ngày gần đây là đòn tiếp nối của Ukraine sau chiến dịch tấn công kéo dài nhiều tuần nhằm vào Wildberries, tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga.

Ngày 16/8, lực lượng Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa 7 trong số 10 trung tâm hậu cần lớn nhất của Wildberries. Kiev cho rằng các đế chế bán lẻ trực tuyến đã cung cấp trang thiết bị cho quân đội Nga.

Ukraine cáo buộc các nhà kho của Wildberries là “mục tiêu hợp pháp" vì đã góp phần vào nỗ lực chiến sự của Nga bằng cách bán các mặt hàng quân sự hoặc lưỡng dụng như linh kiện máy bay không người lái, thiết bị định vị, bộ sơ cứu và áo chống đạn.

Ozon và Wildberries, thường được ví như “Amazon của Nga”, đang chi phối lĩnh vực thương mại điện tử phát triển nhanh chóng của Nga. Theo các quan chức Ukraine, các kho hàng của ư tập đoàn này đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho các doanh nghiệp Nga cũng như chiến dịch quân sự của Nga.

Cả Wildberries và Điện Kremlin phủ nhận việc công ty này cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga.

Theo các nhà phân tích, các cuộc tấn công thường xuyên của Ukraine vào các trung tâm hậu cần của Ozon và Wildberries dường như nhằm đưa cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua vào lãnh thổ Nga.

Giới quan sát cho rằng, động thái này có thể nhằm làm gia tăng áp lực lên người dân Nga, cũng như làm ảnh hưởng tới nền kinh tế Nga. Đây có thể là một yếu tố có sự tác động tới giới lãnh đạo Nga, khi Moscow đang tỏ ra cứng rắn liên quan tới việc đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine.

Nga đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tập kích của Ukraine, cáo buộc Kiev nhằm vào mục tiêu dân sự. Moscow đồng thời đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa dồn dập nhằm vào Ukraine, gây thiệt hại nặng nề.