Ukraine cáo buộc Nga tấn công kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

Vụ nổ xảy ra tại lò phản ứng của Chernobyl vào tháng 2/2025 để lại một lỗ thủng lớn trên mái che ngăn phóng xạ (Ảnh: Reuters).

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, UAV tấn công loại Shahed của Nga đã đánh trúng tòa nhà tiếp nhận container của cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại khu vực Buryakivka. Sau vụ tấn công, mức độ phóng xạ tại địa điểm này vẫn ổn định.

Trong các tuyên bố riêng biệt sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine và Cơ quan năng lượng nguyên tử nhà nước cho biết một tòa nhà tiếp nhận container đã bị phá hủy một phần, nhưng không có nhiên liệu đã qua sử dụng nào được lưu trữ ở đó vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Vụ tấn công gây ra đám cháy rộng khoảng 40 m², nhưng lực lượng cứu hộ đã kiểm soát và dập tắt ngọn lửa trong vòng 1 giờ. Không có thương vong được báo cáo.

Tổ hợp Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Ukraine (Energoatom) ghi nhận mức độ phóng xạ tại hiện trường vẫn ở mức bình thường.

Cơ sở này được thiết kế cho việc lưu trữ an toàn lâu dài nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Nga chưa bình luận gì về vụ tấn công được cho là nhằm vào cơ sở này, nằm cách nhà máy Chernobyl khoảng 15km, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.

Trong khi đó, phía Ukraine chỉ trích hành động này là một phần trong chuỗi các mối đe dọa liên tục đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân ở châu Âu.

"Đây không phải là lần đầu tiên Nga gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân của Ukraine", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng X.

Tháng 2/2025, Ukraine cáo buộc máy bay không người lái tấn công làm hư hại một vòm chắn phía trên lò phản ứng Chernobyl, vốn đã bị phá hủy trong vụ nổ và sự cố tan chảy hạt nhân tháng 4/1986.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ trách nhiệm liên quan.