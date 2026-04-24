Ukraine cảnh báo về “bất ngờ” cho Nga trên chiến trường

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, ngày 23/4 cho biết cuộc xung đột hiện nay đã bước vào giai đoạn mà việc đơn thuần tăng số lượng máy bay không người lái (UAV) không còn mang lại kết quả đáng kể. Cả hai bên đều đã đạt đến giới hạn của công nghệ điều khiển máy bay không người lái hiện có.

Bước tiếp theo của Ukraine sẽ là tích hợp hoàn toàn trí tuệ nhân tạo, cho phép tạo ra các hệ thống chiến đấu tự động.

"Chúng ta cần chuyển sang các hệ thống tự động có khả năng tự xác định mục tiêu và cơ động. Ukraine đã có những bước phát triển như vậy, và tôi tin chắc rằng chúng sẽ sớm trở thành bất ngờ đối với đối thủ”, ông Budanov nói thêm.

Ông Budanov tuyên bố sức mạnh trên chiến trường là điều kiện then chốt cho ngoại giao thành công.

Ông khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ hay thỏa hiệp trái với lợi ích quốc gia.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh hiệu quả của "các biện pháp trừng phạt dầu mỏ" của Ukraine, đề cập đến các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Ông cho rằng các cuộc tấn công này không chỉ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của Nga mà còn làm suy yếu hình ảnh của Nga như một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy trên toàn cầu.

Trước đó, ông Budanov cho biết chính quyền Ukraine đã có một kế hoạch nhất định cho vùng Donbass nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia. Ông nhấn mạnh các vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk ở Donbass sẽ không phải là vấn đề được đưa ra thương lượng, và bất kỳ bước đi nào liên quan tới vấn đề này trước hết phải phục vụ lợi ích của người dân Ukraine.

Kể từ cuộc tấn công năm 2022, Nga đã nỗ lực tấn công để giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, nơi các lực lượng của Kiev đã bị đẩy lùi về phía một chiến tuyến gồm các thành phố trong những cuộc giao tranh ác liệt.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột không thể bị đình trệ do tình hình ở Trung Đông.

Theo ông Zelensky, việc Mỹ tập trung vào cuộc chiến với Iran đã làm gián đoạn cung cấp một số loại vũ khí chủ chốt cho lực lượng vũ trang Ukraine, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng.

Tổng thống Zelensky từng khẳng định các vòng đàm phán sắp tới nên dẫn đến một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo, vì định dạng này là cần thiết để đưa ra quyết định về các vấn đề lãnh thổ phức tạp.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/4 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ để hoàn tất các thỏa thuận đã được thống nhất trước đó.

Điện Kremlin nhấn mạnh, bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào cũng phải mang lại kết quả thực chất, trong khi Ukraine đề xuất một khuôn khổ đàm phán có sự tham gia của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc hòa đàm giữa Ukraine và Nga tiếp tục bế tắc sau hơn 4 năm xung đột. Một trong những điểm nghẽn chính là vấn đề lãnh thổ. Moscow đề nghị Kiev thừa nhận “thực tế mới trên thực địa” hay công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ bị kiểm soát. Trong khi đó, Ukraine từ chối nhượng bộ lãnh thổ.