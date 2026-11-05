Một thành viên của SBU (Ảnh: Kyiv Post).

Cuộc điều tra này nhằm vào một mạng lưới tội phạm bị cáo buộc hối lộ các nhân viên thực thi pháp luật để có thể được vận hành những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và các hành vi phạm tội bạo lực.

Quyết định cách chức được công bố hôm 4/11, đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra gây chú ý dư luận, vốn đã buộc Tổng công tố Ukraine khi đó là Ruslan Kravchenko phải từ chức. Sau đó, ông này đã rời khỏi đất nước.

Theo thông cáo chính thức đăng trên Telegram, Giám đốc SBU Oleksandr Poklad đã ra lệnh cách chức 2 sĩ quan cấp cao có liên quan đến cuộc điều tra do Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) tiến hành.

SBU cho biết ông Poklad kỳ vọng cuộc điều tra sẽ được tiến hành “minh bạch, khách quan và công tâm”, cho thấy cơ quan này sẵn sàng hợp tác với NABU bất chấp những căng thẳng trước đó giữa 2 đơn vị.

NABU và Văn phòng Công tố chống tham nhũng chuyên trách (SAPO) cáo buộc đường dây mới bị phát hiện có sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc SBU, Cảnh sát Quốc gia, Văn phòng Tổng công tố, cùng với “các thành viên của những nhóm tội phạm”.

Các quyết định cách chức được đưa ra trong lúc các điều tra viên chống tham nhũng tiến hành khám xét, nhắm vào những quan chức an ninh cấp cao bị nghi có liên hệ với một tổ chức tội phạm bị cáo buộc điều hành mạng lưới hoạt động kinh doanh lừa đảo trên diện rộng.

Ngày 4/11, NABU đã khám xét nơi làm việc của các quan chức SBU theo lệnh của Tòa án Chống tham nhũng cấp cao Ukraine.

SBU cho biết các hoạt động điều tra đang được tiến hành trong khuôn khổ một số vụ án hình sự. “Cơ quan An ninh ủng hộ một cuộc điều tra khách quan, công tâm và đang hợp tác với các hoạt động tố tụng”, thông cáo nêu rõ.

Cảnh sát Quốc gia Ukraine hôm qua cho hay đang hỗ trợ NABU và đã đình chỉ công tác các sĩ quan có liên quan đến vụ việc trong thời gian tiến hành điều tra nội bộ.