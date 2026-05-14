UAE bác tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm giữa chiến sự Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

“Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất bác bỏ mọi thông tin đang lan truyền liên quan đến chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới UAE, hoặc bất kỳ đoàn quân sự Israel nào hiện diện trên lãnh thổ UAE”, Bộ Ngoại giao UAE nêu rõ trong bài viết trên mạng X.

Cũng theo tuyên bố trên, UAE muốn nhấn mạnh rằng quan hệ của nước này với Israel hoàn toàn minh bạch và được thiết lập trong khuôn khổ rõ ràng do Hiệp định Abraham quy định, nghĩa là không được tiến hành thông qua các kênh bí mật.

Hiệp định Abraham là các thỏa thuận được ký trong nhiệm kỳ trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó UAE và Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel. Mở rộng Hiệp định Abraham để bao gồm các quốc gia Ả rập khác, là một trong những mục tiêu đối ngoại hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump.

"Mọi tuyên bố liên quan đến các chuyến thăm không được thông báo hoặc các thỏa thuận không được tiết lộ đều hoàn toàn vô căn cứ trừ khi được các cơ quan có thẩm quyền liên quan ở UAE chính thức công bố", tuyên bố nhấn mạnh thêm.

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã đến UAE trong thời gian bùng nổ chiến tranh với Iran và gặp gỡ Tổng thống Zayed.

Văn phòng của ông Netanyahu cho hay cuộc gặp này đã dẫn đến một "bước đột phá lịch sử" trong quan hệ giữa hai nước.

Tuy nhiên, phía Israel không nêu rõ chuyến đi diễn ra khi nào và cũng không giải thích chi tiết về bước đột phá nói trên.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với cuộc gặp cho biết, cả hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Al-Ain, một thành phố ốc đảo gần biên giới Oman, vào ngày 26/3 và cuộc gặp kéo dài vài giờ.

Nguồn tin còn cho hay, Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad Dedi Barnea đã có ít nhất hai chuyến thăm UAE trong suốt thời gian xảy ra chiến sự với Iran để phối hợp các hành động quân sự.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Ziv Agmon - cựu Chánh văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho hay, ông đã tháp tùng Thủ tướng Israel trong chuyến đi này và nhà lãnh đạo này đã được đón tiếp tại Abu Dhabi với nghi thức hoàng gia.

Sau khi thông tin về chuyến thăm được công bố, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên mạng X một cảnh báo rằng Tehran sẽ buộc những bên bắt tay với Israel phải chịu trách nhiệm.

UAE là một trung tâm kinh doanh và tài chính khu vực và là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Washington.

Các cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia Vùng Vịnh nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, trong đó nhắm vào UAE nhiều hơn các nước láng giềng, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở năng lượng của nước này.

Không giống như một số quốc gia Vùng Vịnh khác, UAE có đường ống dẫn dầu cho phép nước này chuyển hướng một phần xuất khẩu dầu mỏ vòng qua eo biển Hormuz bị phong tỏa, giúp nước này có khả năng chống chịu tốt hơn trước sự gián đoạn kéo dài.

Nhưng cuộc chiến có nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến vai trò của UAE như một trung tâm kinh tế toàn cầu, nơi mang lại an ninh và sự ổn định trong khu vực.