Tỷ phú Warren Buffett (Ảnh: Getty).

Tỷ phú Warren Buffett cho biết số cổ phiếu trị giá 5,5 tỷ USD này sẽ được trao cho Quỹ Susan Thompson Buffett, Quỹ Sherwood, Quỹ Howard G. Buffett và Quỹ NoVo, trong đó 3 quỹ sau do 3 người con của ông điều hành. Quỹ Susan Thompson Buffett được đặt theo tên người vợ đầu quá cố của ông.

Món quà từ nhà đầu tư huyền thoại có giá trị lớn gấp khoảng 4 lần so với khoản đóng góp của ông một năm trước đó.

Trong thư gửi các cổ đông, ông Buffett cho hay toàn bộ số cổ phiếu mà ông nắm giữ trị giá 162 tỷ USD sau đợt quyên tặng mới nhất này cuối cùng cũng sẽ được phân bổ hết cho bốn quỹ trên. Ông cũng nhân bức thư này để khuyến khích mọi người lan tỏa lòng nhân ái.

Ông cho rằng lòng tốt "sinh sôi theo lãi kép, và với tốc độ còn cao hơn" cả các khoản đầu tư tài chính.

"Vào dịp Lễ Tạ ơn năm nay, hãy gửi lời cảm ơn tới một trong những người vị tha trong cuộc đời bạn. Và tuyệt vời hơn nữa, hãy trở thành ân nhân của một ai đó”, ông viết.

Ông Buffett, 96 tuổi, đã rời vị trí Chủ tịch của Berkshire Hathaway vào tháng 9 vừa qua, nhưng vẫn tiếp tục góp mặt trong hội đồng quản trị của tập đoàn.