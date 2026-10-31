Tỷ phú Elon Musk nói tiết kiệm tiền cho tương lai xa là vô nghĩa

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty).

"Tiết kiệm tiền cho tương lai xa là điều vô nghĩa khi AI xuất hiện dồi dào", nhà sáng lập SpaxeX Elon Musk chia sẻ trong một bài đăng trên X hôm 29/10.

Người giàu nhất thế giới trước đây từng khuyên mọi người không nên tích góp tiền cho nhiều thập niên tới.

"Đừng lo lắng về việc tích trữ tiền cho khoản hưu trí trong 10 hay 20 năm nữa. Nếu bất kỳ điều gì chúng ta thảo luận là đúng, thì việc tiết kiệm cho hưu trí sẽ trở nên vô nghĩa", ông Musk phát biểu trong một tập podcast phát hành vào tháng 1.

Ông Musk cho biết vào thời điểm đó rằng ông kỳ vọng sự tiến bộ trong các lĩnh vực AI, năng lượng và công nghệ robot sẽ thúc đẩy năng suất tăng vượt bậc, dẫn đến nguồn tài nguyên dồi dào tới mức "bất kỳ ai cũng có thể sở hữu bất cứ thứ gì họ muốn”.

Theo ông, trong thế giới đó, mọi người sẽ được tiếp cận với "dịch vụ y tế tốt hơn bất kỳ ai hiện nay" và sẽ "không còn tình trạng khan hiếm hàng hóa, dịch vụ". “Bạn có thể học bất cứ điều gì mình muốn hoàn toàn miễn phí”, ông nói.

Tuy nhiên, những bình luận của ông Musk đã nhanh chóng gây ra làn sóng phản ứng trái chiều.

Ông Musk thậm chí còn phác thảo một tầm nhìn mang tính không tưởng hơn khi dự báo rằng các tiến bộ trong công nghệ robot và du hành vũ trụ sẽ dẫn đến một nền kinh tế đa hành tinh. Theo ông, khi đó "tiền bạc trở nên vô nghĩa" và "tiền tệ truyền thống sẽ không còn quan trọng”.

Business Insider đã trao đổi với 7 chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cá nhân và AI về những bình luận này, và tất cả họ đều khuyên mọi người nên tiếp tục tiết kiệm cho hưu trí vì dự đoán của ông Musk có thể sai.

Cuộc cách mạng AI đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với xã hội. Nhiều nhà lãnh đạo công nghệ dự báo AI và các công nghệ khác sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống.

Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates gần đây cho rằng AI sẽ dẫn đến "sự dồi dào thực sự", các robot có thể "xây nhà, trồng trọt, thực hiện phẫu thuật”.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo 20 năm tới sẽ là "giai đoạn biến động nhất trong lịch sử nhân loại", khi các tiến bộ công nghệ đồng nghĩa với việc phần lớn sức lao động của con người không còn cần thiết nữa.

Tỷ phú Musk cũng dự báo quá trình chuyển giao "gập ghềnh" để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Theo ông, việc chính phủ phát tiền trợ cấp cho toàn dân là giải pháp tốt nhất đối với tình trạng mất việc làm do AI gây ra.