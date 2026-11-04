Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

"Có vẻ như dàn tia laser vũ trụ can thiệp bầu cử của tôi lần này không phát huy tác dụng rồi”, Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, viết trên mạng xã hội X ngày 4/11.

Bình luận trên được đưa ra sau khi đảng Dân chủ Mỹ giành quyền kiểm soát cả Thượng và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bình luận này của ông Musk đi kèm với một bài đăng khác, trong đó ông viết: "Các trung tâm dữ liệu ngoài vũ trụ lúc này trông có vẻ khá hấp dẫn đấy”.

Tỷ phú Musk là nhà tài trợ lớn nhất trong kỳ bầu cử giữa kỳ vừa diễn ra tại Mỹ. Ông đã đóng góp gần 400 triệu USD cho các siêu ủy ban hành động chính trị nhằm hỗ trợ các ứng viên Cộng hòa chạy đua vào quốc hội.

Trước bầu cử, ông đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các ứng viên Cộng hòa. "Hôm nay hãy bỏ phiếu cho màu đỏ (màu đặc trưng của đảng Cộng hòa", ông viết trên mạng xã hội vào hôm 3/11.

Ông Musk đặc biệt chi mạnh tay cho chiến dịch vận động tranh cử của đảng Cộng hòa ở bang Texas, nơi đặt trụ sở của nhiều công ty do ông sở hữu.

Tuy nhiên, chính trị gia Dân chủ James Talarico đã giành chiến thắng trong cuộc đua Thượng viện tại bang Texas, chấm dứt chuỗi 38 năm thất bại liên tiếp của đảng mình tại bang vốn nghiêng về đảng Cộng hòa này.

Phát biểu trong đêm bầu cử, ông Talarico nói: "Chúng tôi vốn ở thế yếu trong cuộc đua này. Chúng tôi đã phải đối đầu với hơn 300 triệu USD, khoản tiền lớn nhất đối với bất kỳ chiến dịch tranh cử Thượng viện nào trong lịch sử Mỹ”.

Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Talarico cũng nhắc đến "những tỷ phú sở hữu thuật toán mạng xã hội". Phát biểu này được cho là ngầm công kích ông Musk.

Chiến thắng của ông Talarico là một trong những thắng lợi quan trọng nhất của đảng Dân chủ bởi Texas từ lâu đã là pháo đài truyền thống của đảng Cộng hòa.

Trong cuộc bầu cử ngày 3/11, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện từ tay đảng Cộng hòa.

Hiện không rõ việc thay đổi cán cân quyền lực tại quốc hội này sẽ tác động như thế nào đến tương lai của công nghệ và AI.

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về tác động từ chiến thắng của đảng Dân chủ đối với sự bùng nổ của ngành công nghệ và trung tâm dữ liệu.

Với ông Musk, thất bại của đảng Cộng hòa đồng nghĩa với việc ông có nguy cơ đối mặt với các cuộc điều tra của quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát. Các cuộc điều tra này có thể tập trung vào hoạt động của Ban hiệu suất chính phủ (DOGE) mà ông từng tham gia, hay vấn đề xung đột lợi ích trong các hợp đồng liên bang trị giá hàng tỷ USD liên quan đến SpaceX.