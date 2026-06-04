Tuyên bố cứng rắn của Lãnh tụ Tối cao Iran sau loạt trận đấu súng với Mỹ

Chân dung Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trên đường phố Iran (Ảnh: Getty).

Trong một tuyên bố dài bằng văn bản nhân kỷ niệm ngày mất của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran hôm 4/6, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cáo buộc Mỹ và Israel đang cố gắng gieo rắc sự chia rẽ trong nội bộ người dân Iran.

Lãnh tụ Tối cao kêu gọi người dân Iran đương đầu với cuộc chiến của Mỹ và Israel bằng tinh thần đoàn kết dân tộc.

Trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, Lãnh tụ Tối cao cho rằng Mỹ và Israel đã “chịu thất bại” và phải đối mặt với “đòn giáng quyết định”, nhưng ông cũng cảnh báo người dân Iran rằng đối thủ đang “gieo rắc sự nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, ngờ vực và bất đồng” trong người dân.

“Để đối phó với những âm mưu thù địch này, tất cả các thành viên trong xã hội phải đáp trả bằng sự kiên định, tầm nhìn rõ ràng, duy trì sự thống nhất và gắn kết, lòng tin lẫn nhau, và từ chối lặp lại luận điệu của đối phương. Làm như vậy, họ có thể vô hiệu hóa các mục tiêu xấu xa của đối phương”, ông Khamenei nhấn mạnh.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, đã kế vị cha mình là cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong làn sóng tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28/2. Bản thân ông Mojtaba cũng bị thương trong cuộc tập kích đó và chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức.

Giới tình báo Mỹ nhiều lần khẳng định ông Mojtaba vẫn còn sống và đang ở một nơi bí mật.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Lãnh tụ Tối cao Iran đang ngày càng tham gia tích cực vào các hoạt động điều hành đất nước ở một mức độ nào đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Lãnh tụ Tối cao Iran “dường như hòa hợp khá tốt”, bất chấp việc ông Mojtaba không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến ở Iran.

Tổng thống Trump nói rằng ông muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran vào một thời điểm nào đó, “tùy thuộc vào diễn biến của mọi việc".

Tuyên bố mới nhất của Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có nguy cơ đổ vỡ khi các cuộc đấu súng liên tục nổ ra và đàm phán vẫn bế tắc.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuần này tuyên bố tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" vào đảo Qeshm của Iran, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước trong khu vực để đáp trả.

Iran đã bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain vào rạng sáng 3/6, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Tehran cáo buộc các nước láng giềng Vùng Vịnh cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để thực hiện các cuộc tấn công.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/6, Tổng thống Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ra “tối hậu thư” với Iran, yêu cầu quốc gia Trung Đông phải đạt được thỏa thuận.