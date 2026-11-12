Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống Tel Aviv, Israel trong giai đoạn giao tranh khốc liệt nhất hồi tháng 3 và tháng 4 (Ảnh: Telegram).

Theo tạp chí Mỹ Military Watch, Chuẩn tướng Ali Reza Balali thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã chia sẻ về khả năng cơ động vượt trội của tên lửa siêu vượt âm Fattah-2. Ông mô tả hệ thống dẫn đường và kiểm soát bay được thiết kế đặc biệt để giúp quỹ đạo của tên lửa trở nên khó lường đối với địch thủ.

Hệ thống phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) này được chế tạo để có thể cơ động liên tục trong suốt hành trình bay, từ đó xuyên thủng các mạng lưới phòng thủ tên lửa hiện đại.

“Tên lửa Fattah-2 thực hiện các thao tác cơ động dựa trên nhiều thuật toán khác nhau, chứ không chỉ một thuật toán duy nhất. Điều này khiến đối phương không thể dự đoán được vị trí tiếp theo của tên lửa, cũng như không thể bố trí tên lửa đánh chặn trên quỹ đạo bay để bắn hạ nó”, Tướng Balali nhấn mạnh.

Ông Balali khẳng định Iran đã thiết kế loại vũ khí này nhằm khai thác trực diện các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. “Nói cách khác, dù họ sở hữu năng lực và công nghệ để đối phó với một loại mối đe dọa cụ thể, chúng tôi vẫn nắm rõ năng lực, thế mạnh cũng như những điểm yếu của họ”, ông nói thêm.

Đòn tấn công bất ngờ từ mọi hướng, Israel đã nếm trải

Tướng Balali tiết lộ thêm, tên lửa này có thể tiếp cận mục tiêu mà đối phương không thể xác định được hướng tấn công. “Bằng cách khai thác các điểm yếu đó, chúng tôi đã phát triển một loại vũ khí có khả năng đánh trúng mục tiêu mà đối phương thậm chí không hay biết đòn tấn công đến từ đâu”, ông nói.

“Điều này khả thi vì quá trình sản xuất vũ khí của chúng tôi hoàn toàn dựa trên năng lực trong nước. Đó là công nghệ của chính chúng tôi. Bất cứ thứ gì cần thiết, chúng tôi đều tự thiết kế và tự chế tạo”, ông Balali khẳng định.

Ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2, những thước phim ghi lại cảnh tên lửa Fattah-2 lao vào một mục tiêu của Israel đã xuất hiện. Theo các báo cáo, mục tiêu này là một trung tâm chỉ huy kiên cố thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF); cuộc tấn công đã khiến 7 sĩ quan cấp cao thiệt mạng cùng nhiều thương vong khác.

Cuộc tấn công tên lửa của Iran vào thành phố hạt nhân Dimona, Israel ngày 21/3 (Video: RT).

Mặc dù vào tháng 6/2025, Iran từng thông báo về việc sử dụng tên lửa đạn đạo Fattah (phiên bản cũ hơn) để tấn công các mục tiêu tại Israel - loại vũ khí mà các nguồn tin địa phương gọi là “tên lửa siêu vượt âm” - nhưng thực tế, nó chỉ sử dụng một thiết bị tái nhập khí quyển có khả năng cơ động tiên tiến, chứ không phải là một thiết bị lướt siêu vượt âm thực thụ.

Ngược lại, tên lửa Fattah-2 được ghi nhận lần đầu tiên sử dụng vào đầu năm 2026.

Israel thừa nhận mối đe dọa, thay đổi chiến lược phòng thủ

Để làm rõ mức độ đe dọa từ các thiết bị lướt siêu vượt âm của Iran, Yuval Baseski, chủ tịch của Rafael Advanced Defence Systems - nhà phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa hàng đầu Israel - đã nhấn mạnh hồi tháng 8/2025, mối đe dọa này buộc công ty ông cùng Lực lượng Phòng vệ Israel phải xem xét lại phương pháp phòng thủ tên lửa hiện tại.

Ông nhận định: “Các loại tên lửa siêu vượt âm mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực phòng không”, đồng thời cảnh báo những phương pháp phòng thủ tên lửa truyền thống không còn hiệu quả trước loại vũ khí này.

Ông giải thích: “Mọi hệ thống phòng không ngày nay đều dựa trên nguyên lý di chuyển nhanh hơn mục tiêu. Tuy nhiên, nguyên lý này không áp dụng được với tên lửa siêu vượt âm. Để đánh chặn một vật thể di chuyển với tốc độ Mach 10, hệ thống phòng thủ cần đạt tốc độ Mach 30 - điều bất khả thi trong bầu khí quyển do ma sát”.

Ông Baseski đề xuất phát triển mô hình “phòng thủ theo khu vực”, trong đó nhiều thiết bị đánh chặn sẽ bao phủ các vùng không gian xác định và tiêu diệt các mối đe dọa khi chúng tiến vào khu vực đó.