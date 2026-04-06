Tướng cấp cao của Nga thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Crimea

Trung tướng Nga Alexander Otroshchenko (Ảnh: Reuters).

Ông Andrei Chibis, Thống đốc vùng Murmansk, nơi Hạm đội Phương Bắc của Nga đóng quân, ngày 6/4 xác nhận Trung tướng Alexander Otroshchenko, Chỉ huy Quân đoàn 45 thuộc Lực lượng Phòng không và Không quân của Hạm đội phương Bắc, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự An-26 ở Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã bị rơi ở Crimea vào tối 31/3, khiến toàn bộ 29 người trên khoang thiệt mạng.

Máy bay An-26 đã đâm vào vách núi ở Crimea. Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó xác nhận nguyên nhân sơ bộ là do trục trặc kỹ thuật.

Máy bay An-26 được sử dụng rộng rãi cho hoạt động vận tải tầm ngắn và tầm trung, có khả năng chở tới 40 binh sĩ hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

Đề cập tới vụ máy bay An-26 gặp nạn, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk khẳng định các dữ liệu hiện có cho thấy đây nhiều khả năng là một vụ tai nạn thuần túy.

Trước đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) từng tuyên bố phá hủy 2 máy bay vận tải An-26 của Nga trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea hồi tháng 9/2025. Đây là một phần trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm phá hủy các tài sản có giá trị cao của Nga trên bán đảo Crimea.

Vị trí bán đảo Crimea (Ảnh: BBC).

Ukraine gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga trong bối cảnh đàm phán chưa đạt được đột phá.

Bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Các cuộc không kích là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga tại Crimea.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo này trở thành trung tâm hậu cần quan trọng, một pháo đài quân sự của Nga sau khi xung đột với Ukraine nổ ra.

Moscow nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Kiev nhưng với điều kiện Ukraine phải "chấp nhận tình hình thực tế", bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập. Tuy nhiên, Ukraine không chấp nhận yêu cầu này.