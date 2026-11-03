Bên trong một siêu thị ở Thụy Điển (Ảnh: Reuters).

Các chuỗi siêu thị tại ít nhất 7 quốc gia châu Âu gồm Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển cho biết nhiệt độ của tủ lạnh và tủ đông tại một số cơ sở của họ đã tăng vọt lên tới 50°C qua đêm, tương tự sự việc xảy ra tháng trước tại Pháp.

Một cửa hàng của ICA ở Stockholm, Thụy Điển nói rằng các tủ đông của họ đã bị hỏng "do một cuộc tấn công mạng lúc 2h" và "mọi thứ đã bị hỏng".

Nhà bán lẻ Ahold Delhaize của Hà Lan hôm 2/11 cho biết các tủ lạnh và tủ đông tại hàng chục siêu thị của họ ở Bỉ và Luxembourg cũng bị tấn công.

Công ty không nêu rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng theo nhân chứng, các tủ lạnh và tủ đông trong một cửa hàng của họ ở đông bắc Brussels trống rỗng. Khu vực bán đồ đông lạnh có gắn tấm biển thông báo: "Do các cuộc tấn công mạng, sẽ không có sản phẩm nào trên các kệ hàng đông lạnh hoặc làm mát. Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi”.

Ủy viên Nông nghiệp và Thực phẩm EU Christophe Hansen nhấn mạnh các cuộc tấn công mạng lặp đi lặp lại này là điều vô cùng đáng lo ngại. Ông coi đây là "hành động cố ý nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm của châu Âu và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng”.

Tháng trước, một loạt siêu thị ở Pháp cũng chứng kiến các cuộc tấn công tương tự. Tin tặc đã chiếm quyền kiểm soát các thiết bị làm lạnh tại khoảng 700 siêu thị, đẩy nhiệt độ lên tới 50°C, gây hỏa hoạn và tổn thất thực phẩm ước tính lên tới hàng chục triệu USD.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về cả hai đợt tấn công mạng này.

Sự việc khiến giới chức trách châu Âu lo ngại về các mối đe dọa hỗn hợp đối với hạ tầng cơ sở trong bối cảnh căng thẳng an ninh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.

"Hiện vẫn chưa rõ ai đứng sau cuộc tấn công này, và có thể sẽ không bao giờ xác định được", Katrien Eggers, người phát ngôn của Trung tâm An ninh mạng Bỉ cho biết.

Quan chức này nói thêm rằng số lượng các sự cố gia tăng một phần là do trí tuệ nhân tạo (AI).

"Tất cả các hệ thống công nghệ thông tin đều có khả năng bị tổn thương, và AI giờ đây có thể bị lợi dụng để khai thác những điểm yếu này”, bà nói.

Tom Hegel, một nhà nghiên cứu tại công ty an ninh mạng SentinelOne, cho biết các cuộc tấn công mạng thường liên quan đến tống tiền, động cơ chính trị hoặc các chiến dịch của quốc gia. Các vụ việc gần đây lại cho thấy dấu hiệu hành vi phá hoại.

"Ngành bán lẻ là một mục tiêu dễ dàng vì các chuỗi bán lẻ vận hành khối lượng khổng lồ các bộ điều khiển làm lạnh, hệ thống quản lý tòa nhà, bảng điều khiển cửa ra vào và thiết bị bán hàng", ông nói. Theo ông, rất khó để truy vết các tin tặc nhắm vào các hệ thống như vậy.

Luc De Laet, người sáng lập kiêm chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thực phẩm ở Bỉ, cho rằng tin tặc đang tìm cách làm mất ổn định các nền kinh tế châu Âu.