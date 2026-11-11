Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae duyệt đội danh dự (Ảnh: TTXVN).

Chiều 11/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.

Tại các cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của nhau, có nhiều lợi ích tương đồng, sự phát triển của nước này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước kia. Việt Nam là đối tác ưu tiên trong triển khai chính sách đối ngoại và Chiến lược Tăng trưởng mới của Nhật Bản.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” lên tầm cao mới, trên tinh thần “Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường”.

Báo Nikkei đưa tin, nhân dịp này, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực khác.

Báo Japan Times cũng cho biết: "Nhật Bản và Việt Nam đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, quốc phòng và an ninh năng lượng".

Về đổi mới sáng tạo, đài truyền hình NHK dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước Quốc hội Nhật Bản rằng: "Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới. Trong tiến trình ấy, Nhật Bản có vị trí rất quan trọng”.

Seiya Sukegawa, giáo sư khoa học chính trị và kinh tế tại Đại học Kokushikan ở Tokyo, nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một phần trong nỗ lực sâu rộng của Việt Nam nhằm "mở rộng các lựa chọn về hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ, đồng thời tăng cường sức bền kinh tế".

"Việc tăng cường hợp tác với Nhật Bản có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua giai đoạn lắp ráp và gia công đơn thuần để tiến sang cải tiến quy trình, hỗ trợ thiết kế, phát triển phần mềm và phân tích dữ liệu sản xuất", ông nói.

Ông Sukegawa cho biết, lực lượng lao động công nghệ thông tin đang phát triển nhanh chóng và năng lực của Việt Nam có thể đảm nhận các nhiệm vụ mang lại giá trị cao hơn này, giúp giữ công nghệ và doanh thu ở lại trong nước.

Ông cho biết, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm nay và sẽ tổ chức hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027.

Theo ông Sukegawa, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần thúc đẩy Việt Nam và Nhật Bản xem xét cách thức phối hợp chặt chẽ hơn thông qua các tổ chức đó, cũng như thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

"Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để gia tăng vai trò của ASEAN và thúc đẩy năng lực đàm phán của khu vực", ông Sukegawa nói.

Tạp chí Diplomat cũng nhận định: “Với một cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ngay trước APEC và các hội nghị liên quan đến ASEAN, cả hai nước có thể làm nổi bật sự hợp tác song phương trong các cuộc thảo luận khu vực rộng lớn hơn về chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng và an ninh phi truyền thống”.

Theo Diplomat, quan hệ Nhật Bản - Việt Nam đã bước vào "một giai đoạn mới".

“Kể từ khi nâng cấp lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng ở châu Á và trên Thế giới" vào tháng 11/2023, chính phủ hai nước đã không ngừng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh, công nghệ cao, hợp tác an ninh và hàng hải, cũng như phát triển”, Diplomat viết.

Tạp chí trên chỉ ra, đối với Nhật Bản, Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng đối với an ninh kinh tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và sức bền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Đối với Việt Nam, điểm nhấn vẫn là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại.