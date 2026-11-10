Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8/11 đến 11/11.

Nhân dịp này, báo Times of India của Ấn Độ đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Lãnh đạo Việt Nam thăm Nhật Bản: Mở ra một giai đoạn hợp tác chiến lược mới".

Times of India nhận định: “Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang không ngừng mở rộng… Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện hơn nữa và sự phối hợp trên tất cả các trụ cột cốt lõi của quan hệ song phương Việt - Nhật”.

Theo bài báo, các chuyến trao đổi cấp cao đã trở nên thường xuyên, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng mà cả hai bên dành cho mối quan hệ đối tác song phương.

Times of India cũng nhấn mạnh, quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã mở rộng đáng kể qua các năm. Năm 2014, hai nước đã thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược sâu rộng", và được nâng cấp lên thành "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới" vào năm 2023.

“Sự đồng điệu rộng lớn về lợi ích, mục tiêu và tính bổ trợ lẫn nhau đối với tăng trưởng kinh tế của hai nước là lý do thuyết phục cho các mối quan hệ chặt chẽ hơn. Tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cả hai đều có tầm nhìn chiến lược rộng mở”, bài báo nhận định.

Quan trọng hơn, cả hai nước đều nhận thức rằng an ninh kinh tế và sức mạnh quốc gia có sự gắn kết chặt chẽ. Phương pháp tiếp cận chung này mở ra các hướng hợp tác hiệu quả.

Vào tháng 5 vừa qua, hai nước đã xác định an ninh kinh tế là một ưu tiên mới cho quan hệ song phương, tập trung vào năng lượng, khoáng sản thiết yếu, AI, bán dẫn và vũ trụ.

Việc Nhật Bản đồng ý hỗ trợ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn của Việt Nam phản ánh rằng sự hợp tác song phương có thể phục vụ lợi ích của cả hai nước.

Bên cạnh những điểm chung nêu trên, hai yếu tố khác cũng tạo động lực cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thứ nhất là cả hai nước đều nhấn mạnh vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như những lực lượng quyết định cho sự phát triển.

Thứ hai là Nhật Bản đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động. Trong khi đó, Việt Nam đã nổi lên như một nguồn cung cấp nhân lực quan trọng cho Nhật Bản. Việt Nam cũng đang tạo ra một lực lượng lao động trẻ có tay nghề, có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại Nhật Bản. Điều này mở ra những cơ hội đầy triển vọng cho sự hợp tác lâu dài.

Phát triển nguồn nhân lực, hợp tác cấp địa phương và giao lưu nhân dân tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Gần 700.000 người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Nhật Bản, với tỷ lệ trí thức và lao động trình độ cao ngày càng tăng, bao gồm khoảng 7.000 kỹ sư công nghệ thông tin.

Nhật Bản vẫn là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về hợp tác kinh tế, đứng thứ nhất về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và hợp tác lao động, đứng thứ ba về đầu tư, và thứ tư về thương mại cũng như du lịch.

Đáng chú ý, thương mại song phương đã tăng trưởng qua các năm. Kim ngạch đạt 43,7 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Con số này được dự báo sẽ đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.