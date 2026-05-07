Trung Quốc tuyên án tử hình treo với 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc (trái) và Ngụy Phượng Hòa (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin ngày 7/5, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) và Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) đều đã bị tuyên án tử hình vì các cáo buộc tham nhũng, nhưng được hoãn thi hành án 2 năm.

Án tử hình cho hoãn thi hành án ở Trung Quốc thường được giảm xuống thành tù chung thân nếu người phạm tội không phạm thêm tội mới trong thời gian hoãn thi hành án. Theo Tân Hoa xã, sau khi được giảm án, họ sẽ bị tù chung thân mà không có khả năng được giảm án thêm hoặc được tha tù trước thời hạn.

Các bản tin trước đây của Tân Hoa xã cho biết, ông Lý bị nghi ngờ đã nhận "những khoản tiền khổng lồ" hối lộ cũng như đưa hối lộ cho người khác. Một cuộc điều tra đã phát hiện ra ông "không hoàn thành trách nhiệm chính trị" và "mưu cầu lợi ích nhân sự cho bản thân và những người khác".

Ông Lý và ông Ngụy đều bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2024 do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng.

Cơ quan Giám sát và Kỷ luật của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) đã mở cuộc điều tra tham nhũng đối với ông Lý từ tháng 8/2023.

Theo kết quả điều tra, ông Lý đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và tổ chức. Ông bị cáo buộc trục lợi trong việc sắp xếp nhân sự, lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác và nhận lại một số tiền rất lớn và đồ có giá trị. Cuộc điều tra cũng phát hiện một số sai phạm khác của ông Lý.

"Là một cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và quân đội, ông Lý Thượng Phúc đã phản bội sứ mệnh ban đầu của mình… phản bội lòng tin của Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, gây thiệt hại lớn cho sự nghiệp của đảng và quốc phòng, gây tổn hại hình ảnh của các quan chức cấp cao", Xinhua cho hay.

Trong khi đó, kết quả điều tra cho thấy ông Ngụy Phượng Hòa đã vi phạm kỷ luật chính trị và tổ chức nghiêm trọng khi giúp người khác đạt được những lợi ích không chính đáng trong việc sắp xếp nhân sự. Ông cũng bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật liêm chính, nhận tiền, quà tặng trái với quy định

Theo Tân Hoa xã, ông Ngụy đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho người khác, nhận lại số tiền rất lớn và đồ có giá trị, cấu thành tội nhận hối lộ. Cuộc điều tra cũng phát hiện một số sai phạm khác của ông. Tân Hoa xã cho biết thêm, hành động của ông "có bản chất cực kỳ nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực cao và tổn hại vô cùng lớn".