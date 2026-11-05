Cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Mã Hưng Thụy (Ảnh: SCMP).

Tân Hoa xã đưa tin, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 5/11 đã truy tố cựu ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui) với các cáo buộc nhận hối lộ.

Theo bản truy tố, ông Mã bị cáo buộc "lợi dụng một chuỗi các chức vụ trước đây cùng các điều kiện thuận lợi phát sinh từ quyền hạn hoặc vị trí của mình để trục lợi cho người khác và nhận bất hợp pháp các khoản tiền cùng tài sản đáp lễ có giá trị cực lớn”.

Ông Mã Hưng Thụy, 67 tuổi, vốn là một kỹ sư hàng không vũ trụ. Sự nghiệp của ông đã thăng tiến qua chương trình không gian của Trung Quốc trước khi ông trở thành lãnh đạo địa phương và ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc.

Ông Mã từng nắm giữ những chức vụ quan trọng bao gồm Bí thư đảng ủy của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC), cũng như Thị trưởng Thâm Quyến, sau đó là Tỉnh trưởng Quảng Đông. Ông Mã cũng từng là Bí thư tỉnh ủy của khu tự trị Tân Cương.

Ông Mã đảm nhiệm vị trí ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2022. Trước đó, ông từng giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Nông thôn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sự nghiệp của ông sụp đổ từ tháng 4 khi ông bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước.

Đến tháng 7, ông Mã bị khai trừ khỏi đảng, bị tước bỏ mọi chức vụ công. Ông bị cáo buộc "nhận quà tặng cùng tiền bạc không đúng quy định, tiếp tay cho người thân mua nhà với giá ưu đãi" cũng như thực hiện các hành vi sai trái khác. Ông là một trong số 33 quan chức bị bãi nhiệm vào tháng trước.