Trung Quốc thực hiện ca ghép tai người vào chân đầu tiên trên thế giới

Tai của bệnh nhân được ghép tạm vào mu bàn chân (Ảnh: QQ).

Theo nền tảng tin y khoa Med-J, tai của một người phụ nữ đã bị đứt rời trong một tai nạn lao động hồi tháng 4, đồng thời một phần lớn da đầu của cô cũng bị tổn thương nghiêm trọng.

Ông Qiu Shenqiang, Phó Giám đốc khoa vi phẫu của Bệnh viện tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cho biết, các chấn thương của bệnh nhân do máy móc hạng nặng gây ra và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Da đầu, cổ và da mặt của bệnh nhân bị tổn thương nặng, trong khi tai bị đứt rời hoàn toàn cùng với da đầu.

Khi bệnh nhân được đưa tới bệnh viện, kíp phẫu thuật vi phẫu bàn tay, bàn chân và tái tạo, đã ngay lập tức cố gắng khôi phục da đầu bằng các phương pháp tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mức độ tổn thương nghiêm trọng của mô da đầu và hệ thống mạch máu khiến cách tiếp cận này không thành công.

Điều đó khiến các bác sĩ không thể gắn lại tai cho đến khi mô hộp sọ hồi phục, buộc họ phải tìm cách duy trì sự sống của tai trong thời gian chờ tái ghép.

Cuối cùng, nhóm của ông Qiu quyết định ghép tai lên mu bàn chân của bệnh nhân, sau đó tiến hành một quá trình hồi phục và tái tạo kéo dài nhiều tháng.

Bác sĩ Qiu cho biết quyết định này được đưa ra vì các động mạch và tĩnh mạch ở bàn chân có kích thước phù hợp và tương thích cao với mạch máu của tai. Da và mô mềm ở khu vực này cũng có độ mỏng tương tự da đầu, nên chỉ cần điều chỉnh tối thiểu sau khi cấy ghép.

Đây là một thủ thuật cực kỳ phức tạp, chưa từng có tiền lệ hay ca thành công nào được ghi nhận trước đó. Theo báo cáo, riêng bước ghép tai lên bàn chân đã kéo dài 10 giờ. Một trong những thách thức lớn nhất là các mạch máu của tai cực kỳ nhỏ, chỉ có đường kính khoảng 0,2-0,3mm, đòi hỏi tay nghề rất cao và kinh nghiệm sâu trong vi phẫu để nối thành công, ông Qiu nói.

Năm ngày sau ca phẫu thuật, kíp mổ đối mặt với một tình huống nguy cấp khác khi xuất hiện vấn đề về tuần hoàn máu, khiến dòng máu tĩnh mạch bị cản trở và tai chuyển sang màu sẫm. Để cứu phần tai ghép, các bác sĩ buộc phải áp dụng kỹ thuật dẫn lưu máu thủ công, với khoảng 500 lần thực hiện trong vòng 5 ngày.

Song song với đó, ê-kíp tiến hành phục hồi da đầu cho bệnh nhân bằng cách ghép da lấy từ vùng bụng lên đầu.

Hơn 5 tháng sau, khi da đầu và da cổ được ghép đã lành, tình trạng sưng giảm hẳn và các vị trí phẫu thuật ở tai cũng như bàn chân đã đóng kín hoàn toàn, các bác sĩ mới có thể đưa tai trở lại vị trí ban đầu.

Tháng 10, nhóm do ông Qiu dẫn đầu đã thực hiện thành công ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ này, thiết lập một tiền lệ chưa từng có trên thế giới.

Bệnh nhân, chỉ được xác định với họ Sun, hiện đã xuất viện; khuôn mặt và chức năng mô của cô phần lớn đã hồi phục. Cô vẫn sẽ cần thêm một số ca can thiệp nhỏ, bao gồm phục hồi lông mày bị mất và giảm sẹo ở bàn chân.