Trung Quốc thử nghiệm robot giúp việc gia đình

Trung Quốc thử nghiệm robot giúp việc nhà (Ảnh: China Daily).

Công ty Hubei Giga World Robot Co có trụ sở tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã thông báo kế hoạch gửi 100 robot hình người đến các hộ gia đình trên cơ sở thử nghiệm miễn phí. Dự án sẽ bắt đầu vào quý III năm nay và được coi là một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng robot quy mô lớn vào các hộ gia đình thực tế.

Một video quảng cáo của công ty cho thấy cách robot quản gia SeeLight S1 có thể thực hiện nhiều loại công việc nhà khác nhau.

Buổi sáng bắt đầu với việc SeeLight S1 dọn giường, hâm nóng bánh mì trong lò vi sóng, nấu món cà chua xào trứng, rót sữa và bày thức ăn lên bàn ăn.

Sau khi mọi người trong nhà đi làm, nó bỏ quần áo vào máy giặt, dọn dẹp phòng tắm và cọ rửa bồn cầu, sau đó khử trùng tay bằng khăn giấy ướt.

Tiếp theo, robot đem quần áo đi phơi và gấp quần áo gọn gàng sau khi khô. Nó sắp xếp lại ghế sofa và bàn trà đang bừa bộn. Cuối cùng, robot cho cá ăn và tưới cây.

"Trí thông minh của nó nằm ở khả năng hoàn thành độc lập các công việc nhà tỉ mỉ, gồm nhiều bước và chuỗi dài trong môi trường gia đình thực tế, không có cấu trúc sẵn, chứ không phải lặp lại các hành động đơn lẻ một cách máy móc", Ye Yun, đối tác kiêm phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển tại Hubei Giga World Robot Co, cho biết.

"Cốt lõi là một mô hình nền tảng sở hữu năng lực vòng lặp khép kín hoàn chỉnh từ nhận thức, hiểu cho đến thực thi. Nó có thể hiểu được môi trường thế giới thực thay vì dựa vào các lộ trình thiết lập sẵn hoặc các kịch bản cứng nhắc", ông nói thêm.

Theo ông Ye, robot có thể hiểu và thực hiện các mệnh lệnh được đưa ra bằng ngôn ngữ nói hàng ngày.

Ngay cả khi bị cố tình làm gián đoạn, nó vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, thể hiện "khả năng ra quyết định độc lập và chống nhiễu mạnh mẽ trong môi trường gia đình phức tạp", ông Ye nói.

Hơn nữa, robot có thể thích ứng với bố cục không gian của các ngôi nhà khác nhau. Khi đồ đạc được sắp xếp lại, robot sẽ tái nhận thức và tái diễn giải môi trường xung quanh định kỳ theo thời gian thực, điều chỉnh các hoạt động của mình và hoàn thành nhiệm vụ - một điểm khác biệt chính so với các thiết bị thông thường vốn dựa vào các chương trình cố định.

"Robot này cũng liên tục học hỏi thông qua việc sử dụng hàng ngày và trở nên thông minh hơn theo thời gian", ông Ye nói.

Theo Zhu Zheng, người đồng sáng lập kiêm nhà khoa học trưởng của công ty, những hộ gia đình tham gia thử nghiệm sẽ được lựa chọn dựa trên nguyên tắc "phản ánh các hộ gia đình trong đời thực và bao gồm các cấu trúc gia đình đa dạng".

Trong thời gian thử nghiệm, công ty sẽ cung cấp hướng dẫn sử dụng cần thiết và các kênh phản hồi.

Một báo cáo của Morgan Stanley dự báo, đến năm 2050, thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt 5.000 tỷ USD, với hơn 1 tỷ đơn vị hoạt động. Trung Quốc có khả năng là nước có số lượng robot hình người được sử dụng cao nhất vào năm 2050, với 302,3 triệu mô hình, tiếp theo là Mỹ với 77,7 triệu mô hình.

Theo khảo sát của công ty Hồ Bắc, công chúng thấy mức giá từ 50.000 nhân dân tệ (7.400 USD) đến 100.000 nhân dân tệ là phạm vi chấp nhận được. Với khối lượng xuất xưởng tăng lên, chi phí dự kiến​​ sẽ giảm nhanh chóng trong vòng một đến hai năm tới.