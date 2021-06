Trung Quốc thông tin về nghi vấn "ca bệnh bất thường" tại phòng thí nghiệm

Dân trí Trung Quốc đã công bố thêm một số thông tin để làm rõ nghi vấn nhân viên tại phòng thí nghiệm Vũ Hán từng mắc bệnh trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Viện Virus học Vũ Hán (Ảnh: Global Times).

Yuan Zhiming, Giám đốc Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán thuộc Viện Virus học Vũ Hán cho biết, cơ sở này hàng năm đều lưu giữ các mẫu huyết thanh của nhân viên phòng thí nghiệm và không nhận được báo cáo về bất kỳ ca bệnh bất thường nào.

Thông tin trên được nêu trong báo cáo phiên bản tiếng Trung của cuộc điều tra do các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chuyên gia Trung Quốc thực hiện hồi đầu năm. Báo cáo được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào cuối ngày 8/6.

Trước đó, WHO ngày 30/3 đã công bố báo cáo phiên bản tiếng Anh. Đây là kết quả sau chuyến điều tra của nhóm 17 chuyên gia do WHO dẫn đầu đến Trung Quốc từ ngày 14/1 đến ngày 10/2.

Báo cáo đưa ra 4 giả thuyết chính về nguồn gốc virus gây đại dịch Covid-19 gồm: lây trực tiếp từ động vật (có thể là dơi) sang người; lây qua vật chủ trung gian; lây qua thực phẩm đông lạnh; thoát ra từ phòng thí nghiệm. Trong đó, giả thuyết "nhiều khả năng" nhất là virus lây từ động vật sang người, còn giả thuyết virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc là "cực kỳ khó xảy ra".

Cho đến nay, giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm vẫn gây nhiều tranh cãi. Wall Street Journal ngày 23/5 trích dẫn một báo cáo tình báo của Mỹ cho biết, 3 nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán từng đến bệnh viện để chăm sóc y tế vào tháng 11/2019, vài tháng trước khi Trung Quốc công bố đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Ông Yuan cho biết các nhân viên tại phòng thí nghiệm Vũ Hán phải báo cáo hàng ngày về tình trạng sức khỏe của họ kể từ khi dịch bệnh xảy ra. Các xét nghiệm Covid-19 của tất cả nhân viên phòng thí nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Thông ông Yuan, phòng thí nghiệm Vũ Hán và Bệnh viện Liên hiệp Vũ Hán đã tiến hành phân tích trên 1.001 mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân tại bệnh viện. Họ đã phát hiện 4 trường hợp nhiễm cúm và Covid-19 trong 700 mẫu bệnh phẩm vào tháng 1 năm ngoái, nhưng cả 4 trường hợp này đều không phải là nhân viên tại phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm Vũ Hán (Ảnh: Xinhua).

Vào cuối nhiệm kỳ của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "chính phủ Mỹ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán đã bị bệnh vào mùa thu năm 2019, trước khi ca nhiễm đầu tiên được xác định với các triệu chứng tương tự Covid -19 cũng các bệnh thường gặp theo mùa".

Tiến sĩ Anthony Fauci, nhà dịch tễ hàng đầu của Mỹ và là cố vấn y tế của Tổng thống Joe Biden, từng đề cập đến việc 9 người, gồm 6 thợ mỏ Trung Quốc vào năm 2016 và 3 nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán vào năm 2019, đã bị ốm sau khi tới thăm một hang dơi ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. 3 trong số các thợ mỏ đã tử vong. Ông Fauci hối thúc Trung Quốc công bố bệnh án của 9 người này vì cho rằng, thông tin về bệnh án có thể trả lời những câu hỏi quan trọng về nguồn gốc Covid-19.

Trong báo cáo phiên bản tiếng Trung, Shi Zhengli, người được mệnh danh là "Người dơi" của viện nghiên cứu Vũ Hán, cũng cung cấp thông tin về cái chết của những người thợ mỏ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Shi nói rằng bà đã kiểm tra các mẫu bệnh của những người thợ mỏ 3 tháng sau khi họ bị ốm, nhưng không tìm thấy bất kỳ loại virus nào giống virus corona mới. Bà Shi cho rằng những người thợ này rất có thể bị nhiễm nấm khi dọn dẹp phân dơi.

Trung Quốc cho đến nay bác bỏ hoàn toàn giả thuyết virus gây đại dịch Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Thay vào đó, Bắc Kinh cáo buộc Mỹ truyền bá thuyết âm mưu và chính trị hóa Covid-19 để chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi tỷ lệ tử vong cao ở trong nước.

Thành Đạt

Theo Global Times, SCMP