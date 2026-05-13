Trung Quốc siết chặt hàng rào an ninh trước thềm thượng đỉnh với Mỹ

SCMP dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump dự kiến lưu trú tại khách sạn 5 sao Four Seasons ở Bắc Kinh sau khi tới nơi vào tối ngày 13/5. Phái đoàn của ông được cho là sẽ ở tại khách sạn Kempinski gần đó.

Các nguồn tin này cho biết, phía Mỹ đã tới Four Seasons từ ngày 11/5 để tiến hành công tác chuẩn bị. Dù chưa bên nào chính thức công bố nơi lưu trú của phái đoàn, các phòng tại 2 khách sạn này hiện không thể đặt từ thứ 12-14/5.

Khách sạn Four Seasons Bắc Kinh khai trương năm 2012 và nằm cách đại sứ quán Mỹ chỉ khoảng 700m. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng lưu trú tại Kempinski trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2023.

Sáng 12/5, các nhân viên Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận công tác chuẩn bị tại sảnh khách sạn Four Seasons. Một nhân viên khách sạn cho biết các nhà hàng và cửa hàng bánh ngọt của khách sạn sẽ ngừng phục vụ công chúng sau buổi trưa 12/5, đồng thời nhiều nhân viên khách sạn sẽ được nghỉ 3 ngày.

Four Seasons bắt đầu lắp đặt thêm thiết bị kiểm tra an ninh và dựng màn che riêng tư có độ phủ cao tại lối vào chính vào sáng 12/5.

Đến trưa cùng ngày, các biện pháp kiểm soát giao thông đã được áp dụng bên ngoài cả 2 khách sạn, hạn chế lưu lượng xe cộ và người đi bộ. Cảnh sát vũ trang được triển khai trước cổng chính của cả 2 cơ sở lưu trú.

Một tuyến đường dịch vụ phía tây khách sạn Four Seasons cũng bị phong tỏa từ trưa 12/5. Xe cảnh sát, xe buýt cùng các xe tải được cho là thuộc phái đoàn Mỹ đỗ dọc tuyến đường. Các cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã bắt đầu tiến hành kiểm tra an ninh đối với các phương tiện.

Hiện tại, các biện pháp an ninh chủ yếu tập trung quanh các khách sạn, dù không thể loại trừ khả năng các biện pháp nghiêm ngặt hơn hoặc mở rộng hơn sẽ được áp dụng trong những ngày tới tại Bắc Kinh.

Ga Liangmaqiao, ga tàu điện ngầm gần 2 khách sạn nhất, vẫn mở cửa. Tuy nhiên, cảnh sát đã được triển khai tại một số lối vào nhà ga hôm 12/5 để kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách. Đây là một biện pháp tiêu chuẩn tại Bắc Kinh khi diễn ra sự kiện lớn và quan trọng.

Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, ông Trump sẽ thăm Thiên Đàn vào chiều ngày 14/5 cùng Chủ tịch Tập Cận Bình. Thiên Đàn từng là nơi diễn ra các nghi lễ tế tự hoàng gia dưới các triều đại phong kiến Trung Quốc. Ban quản lý Thiên Đàn thông báo địa điểm này sẽ đóng cửa với công chúng từ ngày 12-14/5.

Kể từ đầu tháng này, các máy bay vận tải C-17 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh để vận chuyển vật tư gồm thiết bị an ninh, trang bị của Mật vụ Mỹ và các thiết bị liên lạc. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng hồi đầu tuần cho thấy siêu xe "quái thú" của ông Trump dường như di chuyển trên đường phố Bắc Kinh, nhưng thông tin này chưa được các bên xác nhận chính thức.