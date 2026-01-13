Trung Quốc phản ứng cứng rắn sau khi Mỹ áp thuế các nước làm ăn với Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình nếu Mỹ áp mức thuế 25% đối với các hoạt động hợp tác với Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.

“Không có bên nào thắng trong cuộc chiến thuế quan. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, nhà ngoại giao này nói tại một cuộc họp báo khi bình luận về kịch bản bị Mỹ áp thuế liên quan đến Iran.

Bà Mao nói thêm rằng Bắc Kinh có lập trường “rõ ràng và nhất quán” về các vấn đề như vậy.

Ngoài ra, trong tuyên bố gửi SCMP, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington gọi biện pháp của Mỹ là “cưỡng ép” và “gây sức ép”.

Thông báo viết, Trung Quốc tuyên bố “kiên quyết” phản đối “mọi biện pháp trừng phạt đơn phương không hợp pháp và việc áp dụng quyền tài phán vượt biên giới”, đồng thời sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Vào ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một loạt mức thuế mới quy mô lớn nhằm vào các quốc gia duy trì quan hệ thương mại với Iran.

Theo đó, Mỹ sẽ áp mức thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào “làm ăn” với Iran và ông Trump khẳng định lệnh này "có hiệu lực ngay lập tức".

Mặc dù lệnh này mang tính toàn cầu, nhưng dự kiến nó sẽ tác động nhiều nhất tới các nền kinh tế lớn, ví dụ như Trung Quốc và Ấn Độ, do 2 nước này có quan hệ năng lượng và thương mại đáng kể với Tehran.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch ngoại thương của nước này và 90% lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển. Nga và Ấn Độ xếp sau với khoảng cách đáng kể.

Trong khi đó, sau thỏa thuận giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, nhằm dỡ bỏ một phần các rào cản thương mại, mức thuế trung bình của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn ở mức 47,5%, theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington.

Ông Trump được cho là sẽ dựa vào thẩm quyền hành pháp để áp đặt các mức thuế mới mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Năm ngoái, ông đã áp thêm thuế đối với các đối tác thương mại của Mỹ theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Cách tiếp cận này hiện đang đối mặt với một phép thử pháp lý, với một vụ kiện đang diễn ra đặt câu hỏi liệu Tổng thống có thể viện dẫn quyền hạn “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để áp đặt thuế quan lâu dài hay không. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ ra phán quyết trong tuần này. Một phán quyết bất lợi có thể buộc Washington hoàn trả hàng tỷ USD tiền thuế đã thu.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục nóng lên trong thời gian qua. Tổng thống Mỹ đã cảnh báo can thiệp quân sự vào Iran để bảo vệ người biểu tình đang xuống đường bày tỏ sự phản đối với các chính sách kinh tế của chính phủ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định rằng “tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn”, đồng thời cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình, nhưng không đưa ra bằng chứng.