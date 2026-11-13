Bà Zhang Ji, 76 tuổi và ông Zhang Hongquan, 82 tuổi (Ảnh: QQ).

Theo báo Jinan Daily, câu chuyện bắt đầu vào năm 2012, khi bà Zhang Ji nối lại liên lạc với người quản lý cũ là ông Zhang Hongquan sau nhiều năm không gặp.

Ông Zhang Hongquan là người góa vợ. Vào thời điểm cách đây 14 năm, ông sống xa con cái đã trưởng thành và đang chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng tại một căn hộ ở thành phố Jinan, tỉnh Sơn Đông.

Căn bệnh khiến chân trái của ông chuyển màu đen và sưng tấy. Do không có hệ thống sưởi trung tâm, nguồn sưởi ấm duy nhất của ông là một chiếc bếp than nhỏ.

Đau lòng trước cảnh tượng đó, bà Zhang Ji nói với ông: “Hãy đến sống cùng tôi. Tôi sẽ chăm sóc ông”.

Chồng bà vừa qua đời không lâu trước đó, và những người hàng xóm cảnh báo bà không nên có hành động gây ra tranh cãi. Bà gạt bỏ những lời cảnh báo đó vì cho rằng chúng không đáng kể trước vấn đề sống còn, đồng thời tin rằng “nếu bỏ mặc ông ấy thì ông ấy sẽ chết”.

Ban đầu, ông Zhang Hongquan từ chối vì sợ những lời đàm tiếu, nhưng bà Zhang Ji vẫn kiên trì đến thăm cho đến khi ông đồng ý chuyển đến sống cùng bà vào mùa hè năm 2012.

Bà chuẩn bị cho ông một phòng riêng, đưa ông đi châm cứu, động viên ông giữ tinh thần lạc quan và hỗ trợ ông tập thể dục hằng ngày.

Năm 2017, các biến chứng khiến vùng da quanh mắt cá chân của ông bong tróc, để lại những vết thương hở cần được vệ sinh mỗi ngày. Bà Zhang tận dụng một chiếc chậu hoa để chế thành dụng cụ thoát nước, giúp rửa vết thương và ngăn nước bẩn làm tình trạng nhiễm trùng trầm trọng hơn.

Sự chăm sóc của bà cuối cùng giúp tình trạng sức khỏe của ông ổn định. Bà cũng quản lý tài chính cho ông, thay mặt ông gửi tiền lương hưu vào các tài khoản tiền gửi.

“Những ngày này, ông ấy nhất quyết tự nấu ăn và bắt đầu mỗi ngày bằng một nụ cười”, bà Zhang nói với truyền thông.

Tuy nhiên, bà cũng đối mặt với những lời đồn đoán vô căn cứ về lòng tốt của bản thân. Một người họ hàng khuyên bà nên yêu cầu ông trả tiền thuê nhà, trong khi một người bạn cho rằng bà nên tiêu tiền của ông.

Bà Zhang không mấy bận tâm, vẫn kiên định với phương châm: “Người ngay thẳng không sợ lời gièm pha”.

“Mỗi ngày ông Zhang Hongquan sống thêm đều mang lại cho tôi cảm giác mãn nguyện lớn lao”, bà nói.

Sự tận tụy của bà cũng khiến gia đình ông cảm động. Khi chị dâu của ông gọi điện đề nghị ông trở về nhà, bà Zhang đã thay ông từ chối. Con gái ông Zhang Hongquan nói bà Zhang là người tốt, trong khi chị gái ông ca ngợi sự chính trực của bà.

Ông Zhang Hongquan cho biết sẽ không bao giờ quên những gì bà đã làm cho mình, đồng thời mô tả bà là người có tấm lòng trong sáng và tính cách rộng lượng.

Câu chuyện của họ đã gây xúc động trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Bà Zhang đã chăm sóc đồng nghiệp suốt 14 năm. Điều gắn kết họ không phải tình yêu đôi lứa mà là tình bạn chân thành và lòng nhân ái sâu sắc”, một người dùng mạng bình luận.

“Lòng tốt của bà không có chút vụ lợi nào”, một người khác viết.