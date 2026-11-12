Chương trình bán bất động sản giá rẻ nhằm mục đích quảng bá (Ảnh: QQ).

Được một nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc khởi xướng năm 2009 như phiên bản Black Friday của nước này, đợt mua sắm siêu khuyến mãi ngày 11/11 kéo dài 1 tháng đã diễn ra hàng năm. Năm ngoái, đợt mua sắm này tạo ra tổng giá trị hàng hóa giao dịch trực tuyến hơn 240 tỷ USD.

Căn hộ mà người đàn ông mua được có 2 phòng ngủ, diện tích 68m², nằm trên tầng 7 tại một tòa nhà ở tỉnh Hắc Long Giang. Bất động sản này được bán thông qua Alibaba Auction.

Giá khởi điểm của căn hộ là 0,15 USD. Mỗi lượt trả giá tăng thêm 0,0015 USD, với mức giá tối đa được ấn định là 1,7 USD.

Dữ liệu của nền tảng cho thấy có 1.677 người tham gia đấu giá, đưa ra tổng cộng 1.001 lượt trả giá trước khi phiên đấu giá kết thúc ngày 5/11.

Người thắng cuộc là một khách hàng giấu tên đến từ khu vực Giang Tô - Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc. Người này giành được căn hộ nhờ là người đầu tiên đạt đến mức giá tối đa 1,7 USD. Chi phí để mua căn hộ cùng các khoản phí giao dịch trên nền tảng đều đã được thanh toán.

Nói cách khác, giá của căn hộ trong sự kiện giảm giá đã được ấn định mức trần và những người tham gia sẽ lần lượt đưa ra các mức trả giá theo quy định kể trên cho tới khi có người đầu tiên chạm được đến mức 1,7 USD.

Bất ngờ trước kết quả này, người mua cho biết trong một buổi phát trực tiếp phiên đấu giá rằng anh không có ý định chuyển đến Hắc Long Giang sống. Thay vào đó, anh dự định giữ căn hộ làm nơi nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng đến đây vào mùa đông.

Ngoài khoản tiền 1,7 USD, người mua còn phải nộp khoảng 300 USD tiền thuế theo quy định để hoàn tất thủ tục sang tên.

Một quản lý tại đơn vị tổ chức đấu giá nói với Fengmian News rằng giao dịch này nằm trong chương trình khuyến mại dịp 11/11 của Alibaba Auction, trong đó nền tảng giao dịch trực tuyến sẽ hỗ trợ khoản chênh lệch giá trong thương vụ.

Những người trong ngành cho biết phiên đấu giá giảm giá sâu này được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý và tạo tiếng vang trước các đợt bán bất động sản tiếp theo.

Những đợt bán bất động sản giá rẻ nhằm mục đích quảng bá như vậy không phải là chuyện mới ở Trung Quốc.

Tháng 11/2024, một phụ nữ đã mua căn hộ ven biển rộng 40m² tại thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, với giá 1,7 USD thông qua đấu giá, dù căn hộ này có giá trị thực tế lớn hơn nhiều lần.