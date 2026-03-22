Trung Quốc: Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị truy tố vì nghi tham ô, nhận hối lộ

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự Thích Vĩnh Tín

Xinhua đưa tin, ông Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, đã bị điều tra từ tháng 7 năm ngoái. Ông đã bị phía công tố truy tố vì loạt tội danh như nhận hối lộ, chiếm dụng công quỹ, tham ô.

Được mệnh danh là “nhà sư CEO” và nổi tiếng với tham vọng thương mại, ông đã tìm cách tận dụng danh tiếng của Thiếu Lâm Tự có lịch sử 1.500 năm trong suốt nhiều thập kỷ nắm quyền.

Ngôi chùa, được thành lập vào năm 495 sau Công nguyên, được xem là cái nôi của Thiền tông và công phu Trung Quốc.

Tháng 7 năm ngoái, cơ quan Phật giáo cấp cao nhất của Bắc Kinh cho biết ông Thích Vĩnh Tín sẽ bị hoàn tục vì hành vi “cực kỳ” sai trái.

Phía nhà chùa cho hay ông Thích Vĩnh Tín, người đã thành lập hàng chục công ty ở nước ngoài, bị nghi ngờ “biển thủ quỹ dự án và tài sản của chùa”.

Thiếu Lâm Tự cũng cho biết ông đã vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật giáo, bao gồm việc bị cáo buộc có “quan hệ không phù hợp” với nhiều phụ nữ.

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cho biết sẽ hủy chứng nhận thọ giới của ông. “Hành vi của Shi Yongxin có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo và hình ảnh của người tu hành”, hiệp hội này nêu trong một tuyên bố trực tuyến.

Hiệp hội cũng cho biết họ “kiên quyết ủng hộ việc xử lý ông Thích Vĩnh Tín theo đúng pháp luật”.

Người đàn ông 60 tuổi này trở thành trụ trì vào năm 1999 và trong những thập kỷ sau đó đã mở rộng hoạt động nghiên cứu Thiếu Lâm và quảng bá văn hóa ra nước ngoài.