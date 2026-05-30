Trung Quốc: Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị kết án 24 năm tù vì tội tham nhũng

Ông Shi Yongxin (Ảnh: AFP).

Cựu trụ trì của ngôi chùa Trung Quốc nổi tiếng là cái nôi của kung fu đã bị kết án 24 năm tù giam và phạt 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 500.000 USD) với các tội danh bao gồm tham ô và nhận hối lộ, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 30/5.

Ông Shi Yongxin, 60 tuổi, bị truy tố vào tháng 3 năm nay sau khi bị điều tra từ tháng 7 năm ngoái.

Một tòa án tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đã tuyên án, cho biết Shi Yongxin đã lợi dụng vị trí của mình tại chùa Thiếu Lâm để tham ô, biển thủ công quỹ, nhận và đưa hối lộ với tổng giá trị khoảng 300 triệu nhân dân tệ trong gần 3 thập niên.

Theo truyền thông nhà nước, ông Shi Yongxin đã nhận tội và tuyên bố trước tòa rằng ông sẽ không kháng cáo.

“Những hành vi này đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và tác động tiêu cực đến xã hội", đài truyền hình CCTV dẫn nhận định của tòa án. CCTV cho biết Shi Yongxin đã tự nguyện khai báo những tình tiết mà cơ quan thực thi pháp luật trước đó chưa phát hiện, đồng thời thể hiện sự ăn năn hối cải.

Tháng 7 năm ngoái, chùa Thiếu Lâm cho biết vị trụ trì của chùa đang bị nhiều cơ quan phối hợp điều tra vì nghi ngờ phạm các tội hình sự, bao gồm tham ô và vi phạm giới luật Phật giáo khi duy trì các mối quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ trong thời gian dài.

Trong quá trình điều tra, Giáo hội Phật giáo Trung Quốc đã nhanh chóng thu hồi chứng nhận tu sĩ của Shi Yongxin. Phản ứng trước bản án, tổ chức này tuyên bố hôm 29/5 rằng ông “tự chuốc lấy hậu quả”.

Shi Yongxin, tên khai sinh là Liu Yingcheng trước khi xuất gia năm 1981. Ông quản lý chùa Thiếu Lâm từ năm 1987 và trở thành trụ trì vào năm 1999.