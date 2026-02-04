Trung Quốc cảnh báo khi công ty Hong Kong bị hủy hợp đồng kênh đào Panama

Kênh đào Panama (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc cảnh báo Panama sẽ phải trả “giá đắt” sau phán quyết của tòa án nước này hủy bỏ hợp đồng vận hành 2 cảng tại kênh đào Panama của công ty CK Hutchison có trụ sở tại Hong Kong.

Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc gọi phán quyết của Tòa án Tối cao Panama là “vô lý”, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc.

Phán quyết của tòa án Panama tuần trước đã hủy bỏ một hợp đồng quan trọng mà Công ty Cảng Panama, một công ty con của CK Hutchison, nắm giữ từ những năm 1990 để vận hành các bến cảng của kênh đào Panama.

“Phán quyết đã phớt lờ sự thật, vi phạm lòng tin và gây tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp tại Hong Kong, Trung Quốc”, Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau tuyên bố.

Văn phòng này cho biết: “Trung Quốc có đủ phương tiện, công cụ, sức mạnh và khả năng để bảo vệ một trật tự kinh tế và thương mại quốc tế công bằng và chính đáng”.

“Nếu chính quyền Panama khăng khăng làm theo ý mình… chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cả về chính trị và kinh tế”, Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau cảnh báo.

Trước đó, công ty con của CK Hutchison cho biết phán quyết của tòa án Panama không phù hợp với khuôn khổ pháp lý cho phép họ vận hành các cảng.

Quyết định của tòa án Panama đã được chính quyền Mỹ hoan nghênh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Mỹ “lấy lại” kênh đào Panama trước ảnh hưởng của Trung Quốc.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm ngoái, Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc rằng Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama, một công trình chiến lược quan trọng mà trước đây Mỹ từng quản lý.

Ông Trump cũng không loại trừ khả năng tiến hành sử dụng biện pháp quân sự để giành lại quyền kiểm soát, làm dấy lên các cuộc biểu tình giận dữ và một đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc từ quốc gia Trung Mỹ này.

Sau cảnh báo của Tổng thống Trump về việc Mỹ sẽ kiểm soát kênh đào, CK Hutchison đã công bố thỏa thuận bán 43 cảng tại 23 quốc gia, bao gồm hai cảng ở kênh đào Panama, trị giá 23 tỷ đô la Mỹ cho một liên doanh do BlackRock và Mediterranean Shipping Company dẫn đầu.

Từ năm 1999, kênh đào đã được quản lý bởi Cơ quan Kênh đào Panama (ACP), một thực thể tự trị có hội đồng quản trị do Tổng thống Panama và Quốc hội bổ nhiệm.

Tuyến đường thủy dài 80 km này xử lý 5% thương mại hàng hải toàn cầu và 40% lưu lượng container của Mỹ.

Trung Quốc liên tục phủ nhận việc can thiệp vào kênh đào.

"Kênh đào được điều hành 100% bởi người Panama. Chúng tôi là một thực thể tự trị. Không có sự quản lý của Trung Quốc đối với kênh đào", Ilya Espino de Marotta, phó giám đốc kênh đào Panama, cho biết.