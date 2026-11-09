Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) của công ty công nghệ Nvidia, có liên quan đến một điệp viên Trung Quốc, sau khi tỷ phú Mỹ thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân và lên tiếng xin lỗi về điều này.

Trong cuộc họp báo ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun đã phản hồi câu hỏi về các báo cáo từ cơ quan tình báo Mỹ, cho rằng người tình của ông Huang là một điệp viên Trung Quốc. Ông Guo khẳng định luận điệu về "điệp viên Trung Quốc" hoàn toàn không có căn cứ, mang tính bôi nhọ và vu khống.

"Câu chuyện về cái gọi là cáo buộc “gián điệp Trung Quốc” là hoàn toàn không có căn cứ. Đây chỉ là những lời bôi nhọ nhắm vào Trung Quốc", ông Guo nhấn mạnh.

Khi được hỏi thêm liệu Bộ Ngoại giao Trung Quốc có phủ nhận các báo cáo cho rằng người phụ nữ này làm việc cho các cơ quan tình báo Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn đưa ra câu trả lời tương tự.

Cùng ngày, Global Times, tờ báo thuộc People’s Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng bác bỏ thông tin cho rằng Bắc Kinh có liên quan đến mối quan hệ ngoài hôn nhân của tỷ phú Jensen Huang.

Global Times cáo buộc các kênh truyền thông Mỹ đang lan truyền một câu chuyện bịa đặt về gián điệp, đồng thời cảnh báo vấn đề này có thể gây tổn hại đến quan hệ song phương.

“Chỉ cần vài bức ảnh có sự xuất hiện của những gương mặt châu Á, cộng với những nỗ lực trước đây của Nvidia trong việc thúc đẩy nới lỏng các hạn chế thương mại đối với Trung Quốc, là họ đã dựng lên câu chuyện này. Đây chính là cách mà truyền thông Mỹ - vốn luôn tự coi mình là khách quan - tạo ra các câu chuyện hư cấu”, báo Trung Quốc nêu rõ.

Bài viết cảnh báo rằng một “kịch bản chống Trung Quốc” sẽ gây gián đoạn các hoạt động trao đổi công nghệ và thương mại, đồng thời gây tổn hại đến lợi ích của cả hai bên.

Bài viết trên Global Times đã so sánh vụ việc liên quan đến tỷ phú Mỹ với sự kiện năm 2023, khi một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Mỹ, gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao.

Phía Bắc Kinh cho biết đây là một khí cầu dân sự, chủ yếu phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng, nhưng đã đi chệch hướng do ảnh hưởng của thời tiết. Trong khi đó, Washington lại mô tả đây là thiết bị bay phục vụ mục đích giám sát và đã bắn hạ nó trên biển.

Vào ngày 8/11, hội đồng quản trị của Nvidia thông báo đã khởi động một cuộc điều tra độc lập sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin CEO Huang trở thành mục tiêu của một cơ quan tình báo nước ngoài.

Ông Huang cũng đưa ra một tuyên bố riêng, trong đó thừa nhận mối quan hệ tình cảm này.

Tuần trước, các nghị sĩ chủ chốt thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã yêu cầu một buổi làm việc với CEO Nvidia để thảo luận về các mối liên hệ của ông với bà Alice Huang, người còn được biết đến với tên gọi Huang Le.

Trước đó, vào ngày 30/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết thông tin trên báo New York Times (Mỹ) - cho rằng ông Huang là mục tiêu của một âm mưu gián điệp - là “không có căn cứ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới để tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến. Tại đây, ông sẽ có cuộc gặp trực tiếp lần thứ ba với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay.

Cuộc gặp sẽ được theo dõi sát sao để xem liệu hai nhà lãnh đạo có thể duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại vốn mong manh hay không, nhất là sau khi đảng Cộng hòa của ông Trump để mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.