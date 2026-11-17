Con đường do 5 người con xây cho người mẹ 86 tuổi (Ảnh: QQ).

Con đường có 430 bậc thang cùng 11 khúc cua, men theo sườn núi ở làng Yannan, thành phố Yueqing, tỉnh Chiết Giang. Theo Chao News, cộng đồng mạng Trung Quốc đặt cho con đường này biệt danh “nấc thang hiếu thảo”.

Người mẹ ngoài 80 tuổi, không được nêu tên trong bài viết, có 3 con trai và 2 con gái.

Con gái út của bà, Huang Zhulian, 58 tuổi, cho biết chị em bà sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà trên đỉnh núi. Sau khi cha qua đời cách đây nhiều thập niên, họ đưa mẹ về sống cùng mình ở những thị trấn khác nhau.

Tuy nhiên, người mẹ đã sống cả đời trên núi nên không quen với cuộc sống đô thị. Hằng năm, bà cũng muốn trở về ngôi nhà trên núi vào dịp Thanh minh để thăm viếng, dọn dẹp phần mộ của chồng và những người thân khác.

Con đường cũ dẫn về nhà đã bị cỏ dại và gai góc mọc um tùm. Rắn cũng thường xuất hiện dọc lối đi, khiến bà Huang và các anh chị em lo lắng về sự an toàn của mẹ.

Bà Huang là người đề xuất xây dựng một con đường mới cho mẹ. Ban đầu, chỉ có một người chị em gái ủng hộ ý tưởng này. Nhưng nhờ sự kiên trì thuyết phục của Huang, cuối cùng 3 người anh em trai cũng đồng ý.

Họ bắt đầu dự án vào tháng 8, quyết định bỏ lối đi cũ và sửa chữa một con đường khác ở sườn phía nam ngọn núi, vốn đã không được sử dụng trong nhiều năm.

Các anh chị em tự bỏ tiền túi thực hiện dự án. Thay vì thuê một đội thi công chuyên nghiệp, họ tự mình đảm nhận công việc.

Huang phụ trách mua vật liệu và giám sát công việc tại công trường mỗi ngày. Các anh em trai và 2 người anh em họ chủ yếu góp sức lao động, vận chuyển đá và trộn bê tông.

Chị gái và anh rể của bà Huang chuẩn bị các bữa ăn, đồng thời trông coi dụng cụ xây dựng. Cháu trai và cháu gái của bà phụ giúp vận chuyển vật liệu, dọn dẹp đất đá mỗi khi có thời gian rảnh.

Con đường mới hoàn thành vào tháng 10. Chi phí hoàn thành dự án không được tiết lộ.

Bà Huang cho biết họ không mua những bậc thang xi măng đúc sẵn. Thay vào đó, họ tự làm bằng cách dựng khuôn rồi đổ bê tông vào. Bà kể phần khiến mình lo lắng nhất là thi công những bậc thang dọc mép vách núi.

“Tôi buộc một sợi dây quanh eo rồi thắt chặt đầu dây vào một cái cây chắc chắn gần vách núi. Tôi nghiêng người ra ngoài mép vực để làm đường, với sự hỗ trợ của người anh em họ”, bà Huang nhớ lại.

Một thách thức khác là vận chuyển vật liệu lên núi. Con trai bà Huang đã hỏi han nhiều nơi trước khi thuê một chiếc UAV tải trọng lớn để chở vật tư, mỗi lần một bao.

Bà Huang cho biết bà đã giảm 3kg và sạm da trong quá trình xây đường. “Tôi trông già hơn trước rất nhiều. Gần đây tóc tôi rụng khá nhiều nên phải đội mũ để che mặt. Nhưng tôi không hối hận”, bà nói.

Bà cho biết không quan tâm người khác nghĩ gì khi có những ý kiến trái chiều về việc gia đình bà quyết xây con đường. “Dù sao thì xây dựng một con đường cũng là việc tốt”, bà Huang nói.

Con đường hiện không chỉ mang lại lợi ích cho gia đình bà Huang mà còn cho người dân địa phương, những người đi hái thảo dược và khách leo núi.

“Khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ nắm tay dắt chúng tôi xuống núi để khám phá thế giới bên ngoài. Giờ đây, khi mẹ đã già, chúng tôi xây dựng con đường này. Đến lượt chúng tôi nắm tay và đưa mẹ về nhà”, bà Huang chia sẻ.