Trung Đông trước nguy cơ nổ ra trận chiến mới khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Vào cuối tuần qua, cảm giác lo lắng lan rộng khắp Trung Đông sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Nỗi lo xung đột tái diễn đã làm rung chuyển một khu vực vốn đã căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz.

Sau hơn 20 giờ đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận những khác biệt lớn giữa Mỹ và Iran hiện tại là không thể vượt qua.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và liệu hai bên có tiếp tục tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hay không cho đến nay vẫn là điều không ai có thể dự đoán, khi cả phái đoàn Iran và Mỹ đều rời Pakistan mà không đạt được thỏa thuận nào.

“Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào”, Aishah, chuyên gia tư vấn kinh tế 32 tuổi sống tại Doha, cho biết.

Tuy nhiên, một số người dường như đã đoán trước sự thất bại của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

“Tôi không đặt nhiều hy vọng vào họ ngay từ đầu, bởi vì hai bên mong muốn những điều hoàn toàn trái ngược nhau. Dường như không có ai thực sự sẵn lòng đàm phán”, bà Laura Kaufman, giáo viên 38 tuổi ở Tel Aviv, cho biết.

Tại Iran, một tia hy vọng ngắn ngủi rằng các cuộc đàm phán sẽ chấm dứt cuộc xung đột giữa hai đối thủ lâu năm đã nhanh chóng tan biến.

“Tôi thực sự muốn họ hòa bình. Đã gần 45 ngày trôi qua, tôi thấy mọi người đều căng thẳng. Tình hình rất tồi tệ”, Mahsa, nhân viên 30 tuổi của một công ty xuất khẩu ở thủ đô của Iran, chia sẻ.

Ở những khu vực khác tại Trung Đông, sự thất bại của các cuộc đàm phán dường như báo hiệu sẽ có thêm nhiều bất ổn.

“Tôi lo lắng về việc tình hình sẽ tiếp diễn và các cuộc tấn công sẽ quay trở lại, vì chúng khiến tôi căng thẳng. Tôi đã cố gắng hết sức để không truyền sự căng thẳng của mình cho các con”, Imam, một phụ nữ Ai Cập sống tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, cho biết.

Trong bối cảnh chiến sự khó khăn, Tổng thống Trump vào ngày 12/4 đã ra lệnh phong tỏa hải quân eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ chặn bất kỳ tàu nào trả phí cho Tehran, đồng thời ngăn Iran kiếm được doanh thu dầu mỏ trong tương lai.

“Bất kỳ lực lượng Iran nào nổ súng vào chúng ta, hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, đều sẽ bị hủy diệt”, ông Trump tuyên bố.

Cảnh báo của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra khi nhiều người trong khu vực đang hy vọng vào viễn cảnh cuộc sống trở lại bình thường.

Ngày 12/4, Bộ Năng lượng Ả rập Xê út cho biết đường ống dẫn dầu đông - tây quan trọng và các cơ sở năng lượng lớn khác đã được khôi phục sau các cuộc tấn công của Iran vào các mục tiêu trên khắp Vùng Vịnh.

“Tất nhiên tôi lo lắng chiến tranh sẽ lại bùng nổ”, Amin, dược sĩ sống ở tỉnh phía đông Ả rập Xê út, cho biết.

Tại Iran, nhiều người bắt đầu cảm nhận được kịch bản không thể tránh khỏi.

“Tôi thích hòa bình hơn, nhưng tôi nghĩ không còn cách nào khác ngoài chiến tranh và đối đầu. Dựa trên những gì tôi thấy và nghe, thật đáng tiếc là chúng ta lại sắp chiến tranh và dường như cuộc chiến này sẽ kéo dài”, Hamed, 37 tuổi, nhận định.

Trong khi đó, tại Li Băng, thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa thực sự bắt đầu. Các bên vẫn tranh cãi liệu Li Băng có nằm trong thỏa thuận ngừng bắn hay không, khi Israel vẫn tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Li Băng.

“Nếu các cuộc đàm phán thất bại, nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến chúng ta mà còn đến toàn thế giới”, nha sĩ Kamal Qutaish cho biết thêm.