Đoạn video ghi lại cảnh một tên lửa được phóng đi từ giá treo dưới cánh phụ bên trái của trực thăng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chiếc trực thăng quay trở về với một tên lửa khác vẫn còn gắn trên giá treo dưới cánh phụ bên phải.

Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm hay mục tiêu của vụ phóng. Danh tính của loại vũ khí này cũng không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng là S8000 Banderol hoặc Dan-T, hai loại tên lửa có mối liên hệ mật thiết và ngoại hình tương đồng.

Trực thăng tấn công Mi-28 Nga được trang bị tên lửa hành trình mới với uy lực vượt trội, không khác gì "hổ mọc thêm cánh". Phòng không Ukraine đối mặt thách thức lớn (Video: Bộ Quốc phòng Nga).

Không hoàn toàn bất ngờ

Việc Nga thử nghiệm tên lửa hành trình từ trực thăng không phải là điều hoàn toàn bất ngờ. Trước đó, đã có những hình ảnh chiếc Mi-28NM trên mặt đất mang theo loại tên lửa tương tự. Tháng 8 vừa qua, Ukraine cũng báo cáo về việc Nga sử dụng trực thăng này làm nền tảng phóng tên lửa S8000 Banderol, bao gồm cả việc khai hỏa từ khu vực biển Azov nhắm vào các mục tiêu gần Odessa.

Banderol, do công ty Kronstadt của Nga phát triển, lần đầu được Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) công bố chi tiết vào mùa xuân 2025. Theo GUR, tên lửa này dài khoảng 5m, trang bị cánh bung, động cơ phản lực cỡ nhỏ, tốc độ bay khoảng 500km/h, tầm bắn lên tới 500km và mang đầu đạn nặng chừng 50kg.

Phân tích của GUR cũng chỉ ra sự hiện diện của nhiều linh kiện nước ngoài trong Banderol, với sự tham gia của “khoảng 30 công ty” cung cấp “hơn 20 linh kiện chủ chốt”. Trong số đó có động cơ phản lực turbojet SW800Pro và ăng-ten kỹ thuật số Kometa do Nga sản xuất, cùng nhiều linh kiện từ các nhà sản xuất nước ngoài, bao gồm cả Mỹ.

Một ứng viên khác là tên lửa Dan-T, được cho là phát triển từ UAV mục tiêu Dan-M, nhưng bổ sung đầu đạn nặng khoảng 136kg. Loại vũ khí này có tầm bắn gần 500km và chi phí sản xuất thấp hơn khoảng 35% so với Banderol.

Banderol đã được đưa vào sử dụng thực tế, với 16 cuộc tấn công được Không quân Ukraine ghi nhận từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7. Dan-T cũng có thể trở thành loại vũ khí được mua sắm với số lượng lớn, với kế hoạch sở hữu hàng chục nghìn tên lửa loại này.

Vai trò mới cho trực thăng Mi-28NM: "Hổ mọc thêm cánh" khác lạ

Việc sử dụng trực thăng để phóng tên lửa hành trình tầm xa là một trường hợp đặc biệt khác thường. Theo tạp chí Mỹ The War Zone, một nền tảng bay chậm và ở tầm thấp như trực thăng Mi-28 sẽ dễ bị tổn thương trước hệ thống phòng không đối phương hơn nhiều so với các loại máy bay chiến đấu cánh cố định.

Tuy nhiên, với tầm bắn lên tới 500km của Banderol và Dan-T, trực thăng có thể thực hiện phóng từ khoảng cách rất xa mục tiêu, thậm chí từ bên kia biên giới trong không phận Nga. Điều này mang lại lợi thế đáng kể so với tầm bắn tối đa chỉ khoảng 14,5km của tên lửa Kh-38 (hoặc LMUR) trên trực thăng Mi-28.

Trong nhiều tháng qua, Nga đã tìm cách mở rộng kho vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu tại Ukraine từ khoảng cách an toàn, ngoài tầm bắn của tên lửa phòng không đối phương.

Việc một số máy bay chiến thuật của Nga bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ đã làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về các loại vũ khí có thể tấn công chính xác vào tiền tuyến và cả khu vực hậu phương sâu, mà không đặt những chiếc máy bay đắt tiền vào rủi ro quá mức.

Tên lửa hành trình S8000 Banderol lắp trên trực thăng tấn công Mi-28 của Nga (Ảnh: OSINTWarfare)

Việc đưa vào sử dụng bom lượn có điều khiển, và sau đó là các loại bom lượn chính xác hơn với cánh tăng tầm bay, đã gây ra không ít khó khăn cho hệ thống phòng không Ukraine. Tuy nhiên, các loại vũ khí này không có hệ thống đẩy tự thân. Việc lắp đặt động cơ phản lực cỡ nhỏ trên Banderol và Dan-T đã đưa chúng vào phân khúc tên lửa hành trình, với tầm bắn lên tới 500km là một thông số đặc biệt ấn tượng.

Các hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với hệ thống dẫn đường vệ tinh có khả năng chống nhiễu sẽ mang lại mức độ chống chịu nhất định trước các biện pháp gây nhiễu điện tử của Ukraine. Dẫn đường vệ tinh cũng giúp hiệu chỉnh sai số tích lũy, một vấn đề cần lưu ý khi hệ thống dẫn đường quán tính hoạt động trên quãng đường dài.

Về cơ bản, Banderol và Dan-T cung cấp cho Nga một giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn, có khả năng sản xuất với số lượng lớn hơn, bổ sung cho các loại tên lửa hành trình tinh vi hơn mà nước này đang sở hữu. Banderol đặc biệt phù hợp trong bối cảnh kinh tế của cuộc xung đột tại Ukraine, khi Nga ngày càng sử dụng kết hợp giữa UAV tấn công một chiều (rẻ tiền) với các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đắt tiền hơn.

Khả năng phóng các loại vũ khí này từ những nền tảng phi truyền thống - bao gồm UAV, trực thăng tấn công và có thể là cả các hệ thống phóng trên mặt đất - sẽ mang lại cho Nga sự linh hoạt cao hơn trong cách triển khai. Điều này cho phép các phi đội máy bay ném bom và máy bay chiến thuật cánh cố định tập trung vào vai trò chính và sử dụng các loại vũ khí chuyên dụng sẵn có, trong khi các nền tảng khác đảm nhận một phần nhiệm vụ tấn công từ xa.

Đối với trực thăng Mi-28NM, việc có thể sử dụng tên lửa hành trình tầm xa sẽ tạo thêm một vai trò hữu ích, đặc biệt là trong bối cảnh không ít trực thăng này đã bị rơi tại Ukraine.

Theo nhóm theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở Oryx, Nga đã mất 21 chiếc Mi-28 kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện ở Ukraine cách đây hơn 4 năm. Con số này có thể còn cao hơn vì Oryx chỉ thống kê những tổn thất mà họ có thể xác nhận thông qua hình ảnh trực quan.

Khi bắt đầu cuộc xung đột, Nga sở hữu khoảng 110 chiếc trực thăng Mi-28 thuộc các phiên bản khác nhau. Các loại trực thăng chiến trường khác của Nga cũng chịu tổn thất, phản ánh mức độ nguy hiểm mà các phương tiện bay cánh quạt phải đối mặt khi hoạt động gần tiền tuyến.

Đối với quân đội Nga, sức hấp dẫn của những loại vũ khí này không chỉ nằm ở chi phí tương đối thấp, mà còn ở khả năng triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau, qua đó gây thêm khó khăn cho Ukraine trong việc đối phó với các cuộc tấn công.