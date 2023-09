Trực thăng Marine One phục vụ Tổng thống Mỹ đã đến Nội Bài

17h30 hôm nay, một chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-17 của Mỹ đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Chuyến bay này xuất phát từ căn cứ quân sự Okinawa của Mỹ tại Nhật Bản.

Một chiếc trực thăng cùng nhiều người và kiện hàng đã được đưa ra khỏi bụng chiếc máy bay vận tải C-17.

Chiếc Marine One được đưa xuống từ khoang bụng chiếc C-17 (Ảnh: Mạnh Quân).

Được biết, đây là "siêu trực thăng" Marine One, một phương tiện hộ tống, chuyên phục vụ Tổng thống Mỹ và thành viên gia đình, quan chức cấp cao chính phủ Mỹ công du chặng đường ngắn ở trong hoặc ngoài nước.

Mật vụ Mỹ cùng chó nghiệp vụ được đưa xuống từ máy bay C-17 (Ảnh: H.G.).

Trong số những chuyên cơ chở tổng thống Mỹ, Marine One được đánh giá là chiếc trực thăng siêu an toàn giúp Tổng thống Mỹ di chuyển trong cự ly gần hơn so với Air Force One và xa hơn The Beast (Cadillac One) hoặc trong trường hợp không thuận lợi để chiếc limo Cadillac di chuyển.

Sau khi được đưa xuống từ khoang hàng chiếc C-17, trực thăng Marine One được chuyển vào hanga (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiếc trực thăng có khả năng chở 14 người, có nhà bếp, phòng tắm riêng cùng hàng loạt tính năng bảo vệ được tích hợp. Có khoảng 2 chiếc Marine One sẽ được đưa đến Hà Nội để phục vụ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden cùng Phu nhân trong một dịp được trực thăng Marine One phục vụ, chuyên chở (Ảnh: Reuters).

Ngoài Marine One, Tổng thống Mỹ còn sử dụng một vài phiên bản khác như chiếc VH-60N White Hawk nâng cấp từ Sikorsky UH-60 trang bị những công nghệ an toàn không thua kém Marine One.