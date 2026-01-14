Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi vụ UAV xâm phạm không phận

Những bức ảnh do truyền thông Triều Tiên đăng tải ngày 10/1 cho thấy các mảnh vỡ của máy bay không người lái mà Triều Tiên cáo buộc do Hàn Quốc phóng qua biên giới vào tháng 9/2025 và 4/1/2026 (Ảnh: Yonhap).

“Nhà chức trách Hàn Quốc nên thừa nhận và xin lỗi vì đã xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên, đồng thời thực hiện các biện pháp để ngăn chặn vụ việc tái diễn”, bà Kim Yo-jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố hôm 14/1.

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong được đưa ra sau khi quân đội Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc cho máy bay không người lái mang thiết bị trinh sát bay qua biên giới vào lãnh thổ Triều Tiên hồi tháng 9 năm ngoái và vào ngày 4/1, gọi đây là hành vi vi phạm chủ quyền của nước này.

Truyền thông Triều Tiên cũng công bố hình ảnh được cho là mảnh vỡ máy bay không người lái nằm rải rác.

Bà Kim cảnh báo Hàn Quốc sẽ “buộc phải trả cái giá mà họ không thể gánh nổi” nếu các hành động như vậy lặp lại.

“Phản ứng của chúng tôi trước việc xâm phạm chủ quyền và quyết tâm bảo vệ chủ quyền sẽ không chỉ dừng lại ở phản ứng tương xứng hay việc công bố lập trường”, bà Kim nhấn mạnh.

Bà Kim cũng bác bỏ cam kết của Seoul về việc tiếp tục nỗ lực giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng, gọi đó là “giấc mơ giữa ban ngày”, đồng thời phủ nhận khả năng cải thiện quan hệ liên Triều.

“Những giấc mơ ảo tưởng của Seoul về việc “khôi phục mối quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc” sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tình trạng hiện nay của quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc sẽ không bao giờ thay đổi”, bà Kim nói thêm.

Quân đội Hàn Quốc đã phủ nhận việc triển khai máy bay không người lái hoặc vận hành các mẫu được phát hiện ở phía Triều Tiên, đồng thời nêu khả năng nghi phạm là dân thường.

Hàn Quốc cũng cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về khả năng các UAV là do dân sự điều khiển, đồng thời khẳng định rõ lập trường không có ý định khiêu khích.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã nóng lên trong vài năm qua sau giai đoạn hạ nhiệt trước đó. Sau khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có các nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình này.

Ông Lee từng nhận định Hàn Quốc có thể cần thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương để mở lại các kênh liên lạc với Triều Tiên.