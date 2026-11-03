Vụ thử tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Vụ phóng ngày 2/11 diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn bom chùm.

“Đầu đạn phân tán cỡ trung gắn trên tên lửa hành trình có khả năng biến khu vực mục tiêu rộng 5-6ha thành tro bụi bằng sức công phá có mật độ cao nhất”, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 3/11.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm “đã hoàn thiện năng lực tấn công theo hướng thẳng đứng vào mục tiêu bằng cách cải thiện khả năng cơ động ở giai đoạn cuối của tên lửa hành trình”, đồng thời “tính đến các đặc điểm tự nhiên và địa lý của khu vực mục tiêu”.

Một quan chức Triều Tiên nói với KCNA rằng cuộc thử nghiệm do lực lượng vũ trang tiến hành “vì cần bảo vệ an ninh đất nước và răn đe mọi mối đe dọa”.

Theo đó, tên lửa này được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm an ninh cho Triều Tiên và củng cố năng lực quân sự quốc gia. Theo một quan chức Triều Tiên, các cuộc thử nghiệm đã thể hiện “sức mạnh chiến đấu thực tế” của đất nước.

Triều Tiên đặt mục tiêu trang bị nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau trước cuối năm nay. Cuối tuần qua, nước này đã thử nghiệm một loại đạn chùm có thể lắp trên tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Gần đây, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm nhiều loại vũ khí, trong đó có UAV tấn công, hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác mới và tên lửa siêu vượt âm tầm trung.