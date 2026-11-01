Triều Tiên thử nghiệm vũ khí mới

Hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố hôm 1/11 cho thấy vụ thử nghiệm hệ thống vũ khí mới (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Cục Tên lửa Triều Tiên ngày 31/10 đã tiến hành thử nghiệm một loại bom chùm có thể gắn trên các tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng thích ứng với điều kiện tác chiến cũng như sức công phá của đầu đạn bom chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Bom chùm là loại vũ khí có khả năng giải phóng hàng chục đến hàng trăm quả đạn con, cho phép tấn công nhiều mục tiêu trên một khu vực rộng lớn.

KCNA đưa tin, cuộc thử nghiệm cho thấy đầu đạn bom chùm mới có thể phá hủy khu vực rộng 12-13 ha ở mật độ cao nhất.

“Các viện nghiên cứu trực thuộc Cục Tên lửa Triều Tiên xác nhận rằng đầu đạn bom chùm “Loại tiêu chuẩn 2” (Standard Type 2) có khả năng biến một khu vực mục tiêu rộng từ 12 đến 13ha thành tro bụi nhờ sức công phá với mật độ cực cao", KCNA cho biết thêm.

Lãnh đạo Cục Tên lửa Triều Tiên cho biết các đầu đạn bom chùm này được phân thành 4 loại tùy theo mục đích sử dụng.

Triều Tiên sẽ trang bị cho các đơn vị quân đội khả năng sử dụng tất cả các loại bom này, tùy thuộc vào mục đích tác chiến.

"Trong năm nay, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các đơn vị có thể lựa chọn và sử dụng tất cả các loại đầu đạn (bom chùm), phù hợp với mục tiêu tác chiến và đặc điểm cụ thể của từng mục tiêu", lãnh đạo Cục Tên lửa Triều Tiên nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 4, Triều Tiên thông báo đã thử nghiệm bom chùm gắn trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra. Sự kiện này có sự chứng kiến ​​của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái ông.

Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá sức công phá của đầu đạn bom chùm và đầu đạn mìn phân mảnh được trang bị cho hệ thống vũ khí này.

Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng đã đẩy mạnh các hoạt động phô diễn sức mạnh thông qua hàng loạt vụ thử tên lửa và tổ chức một cuộc triển lãm máy bay không người lái.

Các nhà phân tích cho rằng những cuộc thử nghiệm này có thể là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Triều Tiên.

Triều Tiên đã phóng thử khoảng 10 tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông vào ngày 29/10, đúng thời điểm Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự một hội nghị thượng đỉnh.