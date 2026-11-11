Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Tại cuộc họp báo ở Copenhagen sau các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Bắc Âu hôm 10/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng thảo luận trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các vấn đề lãnh thổ, với sự tham gia hòa giải từ phía Mỹ và châu Âu.

“Đó là lý do chúng tôi sẵn sàng ngồi lại và bàn thảo về vấn đề lãnh thổ”, ông nói.

Theo ông Zelensky, các cuộc đàm phán về lãnh thổ cần được tiến hành ở cấp lãnh đạo quốc gia, vì vấn đề này đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về tình hình kiểm soát lãnh thổ trên thực tế.

“Tôi nắm rõ mọi thứ, và tôi nghĩ rằng nhà lãnh đạo Nga cũng nắm rõ mọi thứ, biết rõ tình hình hiện tại ra sao”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ yêu cầu từ phía Nga về việc quân đội Ukraine phải rút lui. “Họ bảo rằng chúng tôi phải rời khỏi đây. Tôi không hiểu tại sao, vì đây là lãnh thổ của chúng tôi”, ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cũng nêu ví dụ về Kherson - thành phố bị sông Dnipro chia cắt - để minh họa cho sự phức tạp trong các cuộc đàm phán về lãnh thổ.

“Ở một bên bờ là người Nga, còn bên bờ kia chúng tôi kiểm soát hoàn toàn. Nhưng người dân lại muốn sinh sống ở cả hai bên bờ sông, và đây chính là một thành phố của Ukraine”, ông cho biết.

“Những vấn đề như vậy rất nhạy cảm. Đúng là rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải thảo luận về điều đó”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky xác nhận Ukraine sẽ đề cập đến khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo trong vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 11/11 tại Abu Dhabi.

“Tôi không chắc liệu Nga đã sẵn sàng hay chưa, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nêu vấn đề này”, ông Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky cũng đặt câu hỏi về cách tiếp cận của Mỹ đối với Nga, cho rằng việc mở rộng quan hệ thương mại hay cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt sẽ kém hiệu quả hơn so với việc gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow.

“Chúng tôi không đặt niềm tin, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Chúng tôi không thể sống thiếu hy vọng”, ông Zelensky nói khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán mới nhất với Nga có thể mang lại kết quả tốt hơn những vòng đàm phán trước đó hay không.

Ông nhấn mạnh Ukraine ủng hộ ngoại giao, nhưng cho rằng sức ép đối với Nga hiện vẫn chưa đủ mạnh.

Mặc dù vậy, ông Zelensky vẫn ủng hộ quyết định nối lại đàm phán, cho rằng ngay cả một cuộc trao đổi tù nhân cũng đã là một bước tiến đáng kể.

“Ngay cả khi kết quả (đàm phán) chỉ là một cuộc trao đổi tù nhân, đó cũng đã là một thành công. Mọi người sẽ được trở về nhà”, ông Zelensky khẳng định.

Ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc thảo luận giữa Washington và Moscow liên quan đến một cấu trúc an ninh mới tại châu Âu.

Ông cho biết Ukraine cùng các đồng minh Bắc Âu vẫn giữ thái độ thận trọng vì các chi tiết trong các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga chưa được chia sẻ.

“Chưa có ai thực sự hiểu rõ 100% họ muốn gì. Chưa có ai nhìn thấy các văn bản hay nội dung mà họ - phía Mỹ và phía Nga - đã thảo luận với nhau”, ông Zelensky nói thêm.

Ukraine muốn giải quyết vấn đề lãnh thổ trong cuộc gặp cấp lãnh đạo

Vị trí các khu vực tại Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Aljazeera).

Tổng thống Zelensky nhiều lần nhấn mạnh rằng, những vấn đề nhạy cảm nhất, đặc biệt là các tranh chấp lãnh thổ và bảo đảm an ninh, phải được chính các nhà lãnh đạo của các nước trực tiếp giải quyết.

Một trong những vấn đề khiến các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine rơi vào bế tắc thời gian qua là vấn đề lãnh thổ. Kiev nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ về lãnh thổ.

Trong khi đó, Nga vẫn theo đuổi những yêu cầu tối đa, đề nghị Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ bị kiểm soát một phần. Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tiến công cho đến khi Moscow đạt được mục tiêu tại Ukraine, trong đó có kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass gồm Donetsk và Lugansk ở miền Đông.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, Ukraine không công nhận chủ quyền của Nga với các vùng lãnh thổ này.

Ông Andrii Melnyk, Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc, ngày 10/11 cho biết Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, ngoại trừ thủ đô Moscow của Nga. Trong số các lựa chọn được đưa ra, ông Melnyk nhắc đến bang Florida, Mỹ - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12.

Trước đó, Nga nhiều lần đưa ra đề xuất với Ukraine về kịch bản hai nhà lãnh đạo gặp gỡ ở Moscow. Phía Nga cam kết sẽ bảo đảm mọi điều kiện cần thiết, bao gồm cả an ninh, nếu ông Zelensky tới Moscow. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ phương án này.