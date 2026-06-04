Tổng thống Zelensky: Nga nên mong Ukraine gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ông Zelensky đưa ra nhận định này trong cuộc họp báo với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Kiev. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, phần lớn các quốc gia thành viên NATO hiểu rằng Ukraine quan trọng đối với liên minh không kém gì NATO quan trọng đối với Ukraine.

“Đa số các nước NATO hiểu rằng Ukraine trong NATO là điều NATO cần không kém gì Ukraine cần NATO", ông Zelensky nhấn mạnh.

Đồng thời, nguyên thủ Ukraine cho rằng việc nước này gia nhập NATO cũng sẽ có lợi cho Nga. “Tôi tin rằng người Nga cũng cần Ukraine ở trong NATO. Bởi trong tương lai, sẽ rất bất lợi với người Nga nếu Ukraine không ở trong NATO”, Tổng thống Ukraine nói mà không giải thích thêm về nhận định này.

Theo European Pravda, lập luận của ông Zelensky dựa một phần vào quan điểm rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ mang lại cho Nga sự bảo đảm rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không tiến hành các hành động quân sự chống lại Nga, ngay cả khi Moscow vẫn kiểm soát các khu vực của Kiev.

Vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine vẫn là một trong những chủ đề then chốt trong quan hệ giữa Kiev và liên minh. Trước đó, vào tháng 4, ông Mark Rutte từng tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự, một phần do bị 4 quốc gia thành viên gồm Đức, Slovakia, Hungary và Mỹ không đồng tình.

Giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần khẳng định họ coi việc gia nhập NATO là bảo đảm an ninh hiệu quả nhất về lâu dài sau khi chiến sự kết thúc.

Một số đối tác của Ukraine cũng cho rằng việc Kiev gia nhập NATO sẽ mang lại lợi ích cho liên minh. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson cho biết Ukraine có thể tăng cường đáng kể sức mạnh cho NATO nhờ kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine, những đổi mới trong lĩnh vực quân sự và nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ.

Ông Rutte đến Kiev vào sáng 3/6 và được các quan chức Ukraine đón tại ga đường sắt trung tâm của thủ đô, theo ArmyInform. Chuyến thăm không được công bố trước, tương tự các chuyến công du trước đây của ông.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Kiev, ông Rutte nhấn mạnh rằng quyết định trước đây về tương lai thành viên NATO của Ukraine vẫn còn hiệu lực.

“Các đồng minh đã rất rõ ràng về vấn đề này và điều đó một lần nữa được tái khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh NATO nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh, rằng Ukraine đang đi trên con đường không thể đảo ngược để gia nhập NATO”, ông nói.

Ông Rutte thừa nhận hiện vẫn chưa có sự đồng thuận hoàn toàn giữa các thành viên về vấn đề kết nạp Ukraine, nhưng trên thực tế, quá trình chuẩn bị cho việc gia nhập vẫn đang tiếp tục.

“Xét từ góc độ thực tiễn, chúng ta đang chứng kiến lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng tương thích với NATO. Chúng ta đang thấy các tiêu chuẩn được sử dụng ngày càng giống nhau.

Ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta ngày càng gắn kết hơn. NATO đang học hỏi từ Ukraine về công nghệ UAV và chống UAV. Đồng thời NATO vẫn có thể hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực như tác chiến trên không và nhiều khía cạnh khác của chiến tranh. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau”, ông giải thích.

Về phần mình, Tổng thống Zelenskyy xác nhận rằng tại cuộc họp Hội đồng NATO - Ukraine ở Kiev, nhiều nước đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ukraine gia nhập liên minh.

“Hôm nay, nhiều quốc gia nói rằng họ muốn thấy Ukraine trong NATO. Đó là sự thật, số lượng rất lớn, chiếm đa số. Không ai nói rằng họ không muốn thấy điều đó, dù một số nước vẫn giữ im lặng về vấn đề này", ông Zelensky cho biết, đồng thời thừa nhận rằng sự thiếu đồng thuận tuyệt đối vẫn là trở ngại chính.