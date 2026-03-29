Tổng thống Venezuela Maduro gửi thông điệp đầu tiên từ nhà tù Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ và đưa về Mỹ (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi vẫn khỏe mạnh, vững vàng, thanh thản và luôn cầu nguyện”, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân cho biết trong một thông điệp đăng trên tài khoản mạng xã hội X hôm 29/3 khi cả hai đang bị giam giữ tại nhà tù ở Mỹ.

“Chúng tôi đã nhận được những lời liên lạc, tin nhắn, email, thư từ và lời cầu nguyện của các bạn. Mỗi lời yêu thương, mỗi cử chỉ trìu mến, mỗi sự ủng hộ đều lấp đầy tâm hồn chúng tôi và củng cố tinh thần chúng tôi”, thông điệp nhấn mạnh.

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi bị bắt giữ và đưa ra tòa án xét xử tại Mỹ, Tổng thống Maduro và phu nhân cho biết họ “vô cùng khâm phục khả năng của người dân trong việc duy trì đoàn kết trong thời điểm khó khăn, thể hiện tình yêu thương, nhận thức và tinh thần đoàn kết, cả trong đất nước Venezuela và vượt ra ngoài biên giới”.

Tổng thống Maduro, 63 tuổi, và vợ ông, Cilia Flores, đã bị bắt vào tháng 1 sau khi lực lượng Mỹ đột kích vào dinh tổng thống tại Caracas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Maduro liên quan tới hoạt động buôn ma túy, nhưng nói rằng ông sẽ được “xét xử công bằng”.

Ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội tại phiên trình diện đầu tiên vào tháng 1 trước Thẩm phán Liên bang Mỹ Alvin Hellerstein.

Kể từ đó, ông Maduro đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ toàn bộ vụ án của Mỹ, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang ngăn chính phủ Venezuela chi trả chi phí bào chữa cho ông trong vụ án, vi phạm quyền được có luật sư của ông theo hiến pháp.

Con trai ông Maduro, nghị sĩ Venezuela Nicolas Maduro Guerra, cho biết cha ông vẫn có “tinh thần rất tốt” và “rất mạnh mẽ,” tập thể dục mỗi ngày và có thể xuất hiện trở lại với dáng vẻ “gầy hơn, săn chắc hơn”.

Ông gọi mẹ mình là một “chiến binh tuyến đầu, kiên định và tỉnh táo” trước những thách thức pháp lý.

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Venezuela nói với hãng tin AFP rằng ông Maduro đọc Kinh Thánh và được một số bạn tù tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn gọi là “tổng thống”.

Nguồn tin cho biết thêm ông Maduro chỉ được phép liên lạc qua điện thoại với gia đình và luật sư, tối đa 15 phút mỗi cuộc gọi.

Ông Maduro, người tự tuyên bố là “tù binh chiến tranh”, đã không lên tiếng kể từ khi bị đưa ra tòa án tại New York vào ngày 5/1.

Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn nổi tiếng là một cơ sở giam giữ rất khắc nghiệt. Nơi này đang giam giữ hơn 1.300 người và đã nhiều năm vướng vào bê bối và chỉ trích.

Trong nhiều năm, nhà tù này đã bị chỉ trích vì điều kiện giam giữ, thường được mô tả là nguy hiểm và vô nhân đạo. Một số luật sư và người bị giam thậm chí còn gọi đây là “địa ngục trần gian,” viện dẫn tình trạng mất vệ sinh, thiếu an ninh và sự cô lập kéo dài.

Ông Maduro có khả năng phải đối mặt với nhiều hạn chế hơn so với các tù nhân khác, vì những nhân vật nổi bật thường bị tách khỏi khu giam chung vì lý do an ninh.

Ngay cả khi không bị biệt giam, ông Maduro cũng không thể gặp vợ. Tại nhà tù này, nam và nữ được giam ở các khu riêng biệt, kể cả khi họ là vợ chồng. Ngoài ra, trong các vụ án liên bang như trường hợp này, các bị cáo thường bị cấm liên lạc với nhau.

Mọi liên lạc khác với bên ngoài đều có khả năng thực hiện nhưng bị hạn chế, giám sát và tuân theo quy định nghiêm ngặt. Các cuộc thăm gặp phải được phê duyệt trước, các cuộc gọi điện ngắn, giới hạn một lần mỗi tháng, tù nhân không có quyền truy cập tự do vào internet.