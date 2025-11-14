Tổng thống Ukraine thăm binh sĩ gần mặt trận khốc liệt Zaporizhzhia

Tổng thống Zelensky đến thăm vị trí chỉ huy của Lữ đoàn tấn công Zakarpattia số 128 hôm 13/11 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ trong một boongke, nói chuyện với các chỉ huy quân sự và đặt hoa tưởng niệm những người lính đã hy sinh.

Nhà lãnh đạo này cho biết đã thảo luận về các quyết định cần thiết để tăng cường phòng thủ cho Ukraine, bao gồm cả việc bổ sung nhân sự và trang thiết bị.

Trong chuyến thăm này, ông Zelensky đã cảnh báo các lực lượng cần phải củng cố phòng tuyến sau khi mất đi nhiều vị trí trong các trận chiến cường độ cao, cách xa chiến dịch tấn công chính của Nga ở phía đông.

Ông Zelensky cho biết tình hình gần làng Orikhiv là "một trong những tình huống khó khăn nhất" trên một mặt trận rộng lớn và việc ngăn chặn lực lượng Nga ở đó là chìa khóa để bảo vệ thành phố Zaporizhzhia.

"Zaporizhzhia là một thành phố quan trọng, đối phương chắc chắn muốn có nó. Chúng ta chắc chắn phải bảo vệ nó", ông Zelensky nói, đồng thời trao tặng huy chương cho quân đội và thảo luận về các phương án củng cố phòng tuyến.

Khi cuộc chiến đang dần bước sang năm thứ 4, cả Nga và Ukraine đều chưa đạt được bước đột phá lớn trên chiến trường. Tuy nhiên, các lực lượng của Moscow, vốn kiểm soát 19% lãnh thổ Ukraine, đã ở thế tấn công kể từ cuối năm 2023 và đang dần tiến lên.

Giữa lúc các lực lượng Nga đang tiến gần đến việc giành quyền kiểm soát thành phố Pokrovsk ở phía đông và tiến về Kupiansk ở phía đông bắc, áp lực gia tăng ở phía đông nam là một mối lo ngại mới đối với Ukraine và các đồng minh.

Đầu tuần này, trong một phát biểu thẳng thắn khác thường, Tư lệnh quân đội hàng đầu của Ukraine, Oleksandr Syrskyi, cho biết tình hình đã "trở nên tồi tệ hơn đáng kể" ở một số khu vực thuộc vùng Zaporizhzhia.

Ông Konrad Muzyka, Giám đốc công ty tư vấn quân sự Rochan tại Ba Lan, cho biết khoảng một nửa chiến thắng trên tiền tuyến của Nga trong 2 tháng qua diễn ra xung quanh các khu định cư Huliapole và Velyka Novosilka ở phía đông nam.

"Mặc dù đây không phải là nỗ lực chính của Nga, nhưng tình trạng thiếu hụt nhân lực của Ukraine đã cho phép lực lượng Nga đạt được những bước tiến đáng kể về mặt chiến thuật", ông nói. Ông cho biết thêm rằng việc tiến về phía tây Velyka Novosilka có thể đe dọa Huliapole từ phía bắc.

"Nếu Ukraine không giải quyết những lỗ hổng này, lực lượng Nga có thể tiến xa hơn về phía tây - không chỉ tiến gần hơn đến Zaporizhzhia mà còn có nguy cơ cô lập các đơn vị Ukraine ở phía nam", ông cảnh báo.

Trong khi đó, ông Pavlo Palisa, một quan chức quân sự tại văn phòng tổng thống, cho biết lực lượng Nga đang thăm dò các điểm yếu và lợi dụng điều kiện thời tiết sương mù để vượt qua các vị trí của Ukraine ở phía đông nam.

Tổng tham mưu trưởng Syrskyi cho biết, thành phố Pokrovsk ở phía đông vẫn là trọng tâm của đợt tấn công chính của Nga và lực lượng Ukraine đã dồn quân gây sức ép trên một mặt trận gần đó để giảm bớt áp lực.