Tổng thống Ukraine tặng Huân chương Tự do cho tỷ phú Elon Musk

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn SpaceX, tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Theo sắc lệnh được công bố hôm 26/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao Huân chương Tự do cho nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn SpaceX, tỷ phú Elon Musk. Đây là một trong những huân chương nhà nước cao quý nhất của Ukraine.

Sắc lệnh ca ngợi vị tỷ phú Mỹ "vì những đóng góp cá nhân xuất sắc trong việc bảo vệ tính mạng và tự do của con người, cũng như phát triển mối quan hệ giữa nhân dân Ukraine và Mỹ”.

Ông Musk đã kích hoạt dịch vụ internet vệ tinh Starlink trên khu vực lãnh thổ Ukraine ngay sau khi xung đột với Nga nổ ra vào năm 2022. Hệ thống này kể từ đó đã trở thành "mạch máu" cho hoạt động thông tin liên lạc trên chiến trường và là công cụ đắc lực để điều khiển các thiết bị bay không người lái của Ukraine.

Đầu năm 2024, Ukraine cáo buộc quân đội Nga sử dụng hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink được mua thông qua các công ty tư nhân của nước này. Tuy nhiên, Moscow và nhà sáng lập SpaceX, tỷ phú Elon Musk, sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Ukraine đã đề nghị được phép sử dụng Starlink trên lãnh thổ Nga, trong bối cảnh Kiev tìm cách tập kích các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga bao gồm các bệ phóng tên lửa đạn đạo.

Ban đầu, ông Musk phản đối động thái này vì lo ngại đây sẽ là một "bước leo thang xung đột nghiêm trọng". Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Ukraine hiện "bắt đầu nhận được những tín hiệu tích cực hơn”.