Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/11 tuyên bố có một "cơ hội vàng" kéo dài đến năm 2027 để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Ông Zelensky nói rằng tất cả các bên tham gia nỗ lực chấm dứt xung đột đều mong muốn đạt được kết quả trong khung thời gian này.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng châu Âu có thể chứng kiến ​​"sự thay đổi về cục diện chính trị" vào năm tới.

"Chúng ta cũng đang thấy những thay đổi đã bắt đầu diễn ra tại Mỹ. Đó là lý do hiện nay thực sự tồn tại một cơ hội - một “cơ hội vàng” - khi tất cả các bên tham gia tiến trình đàm phán đều mong muốn đạt được kết quả thực chất trước năm 2027", Tổng thống Ukraine khẳng định.

Ông Zelensky nhấn mạnh một trong những điều quan trọng là các đặc phái Mỹ đã đến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin với những đề xuất cụ thể nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Zelensky hy vọng các đặc phái viên Mỹ sẽ trở lại Dublin, Ireland cùng với những đề xuất cụ thể. Ông thừa nhận mặc dù bản thân không thực sự tin tưởng vào điều đó, nhưng "vẫn còn hy vọng".

"Chúng tôi hiểu rõ mình đang làm việc với ai và biết rằng họ sẽ không tán thành mọi thứ. Nhưng liệu có thể đạt được tiến triển không? Có. Hiện tại, mọi thứ phụ thuộc phần lớn vào hình thức đối thoại giữa phía Mỹ và phía Nga vào ngày mai. Tôi chưa rõ họ sẽ chọn hình thức nào", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky dự kiến ​​sẽ gặp các đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin vào ngày 13/11. Trước đó, phái đoàn Mỹ sẽ tới Nga để tiến hành các cuộc đàm phán.

Tổng thống Zelensky nhận định, những thay đổi chính trị ở Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mở ra cơ hội đàm phán với Nga. Ukraine muốn châu Âu tham gia đàm phán trên cơ sở bình đẳng và đang thúc giục các đồng minh châu Âu chọn đại diện của họ càng sớm càng tốt để tham gia các cuộc đàm phán.

Ông Zelensky tin rằng nếu tất cả các bên cùng tham gia đàm phán, các bước tiến triển có thể đạt được ngay từ đầu năm 2027.

Đặc phái viên Mỹ tới Moscow

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff hôm nay đã đến Moscow để thảo luận về việc giải quyết xung đột tại Ukraine, sau 2 ngày đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đại diện của ba quốc gia đã kết thúc hai ngày thảo luận tại Abu Dhabi hôm 11/11. Đây là cuộc gặp ba bên chính thức đầu tiên kể từ tháng 2. Sau các cuộc đàm phán, ông Kushner cho biết ông tin rằng vẫn còn dư địa để đạt được tiến triển đối với một số vấn đề.

Ông Kushner mô tả các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi là “rất thực chất”, đồng thời cho biết các phái đoàn đã thảo luận về tất cả những vấn đề chính. Ông nói thêm rằng sẽ không thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng nếu không giải quyết được các tranh chấp lãnh thổ.

Moscow vẫn luôn khẳng định rằng một thỏa thuận lâu dài phải giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Nga và là trưởng đoàn đàm phán Nga, các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi cũng đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc đối với một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine.

Ông Kushner cho biết cuộc gặp sắp tới với ông Putin cũng sẽ đề cập đến khả năng mời các quốc gia châu Âu tham gia vào các vòng đàm phán trong tương lai.

Hiện tại, các đại diện châu Âu vẫn đứng ngoài các cuộc đàm phán ba bên, mặc dù họ đã có các cuộc gặp riêng với giới chức Mỹ và Ukraine. Phía Moscow đặt nghi vấn về vai trò đóng góp của châu Âu, đồng thời cho rằng các chính phủ châu Âu làm suy yếu những thỏa thuận hòa bình trước đây và kéo dài xung đột thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Sau chuyến thăm Moscow, ông Kushner và ông Witkoff dự kiến ​​sẽ tới Dublin để gặp Tổng thống Ukraine.