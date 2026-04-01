Tổng thống Ukraine nói Nga ra “tối hậu thư” mới về Donbass

Phát biểu ngày 31/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, Nga đang đặt ra những thời hạn mới cho Kiev thông qua phía Mỹ. Yêu cầu là Ukraine phải rút quân khỏi các khu vực mà Ukraine còn kiểm soát ở Donbass, miền Đông đất nước.

"Cho đến nay, những gì Nga muốn và những gì các đối tác đang truyền đạt, họ coi việc kết thúc xung đột hoặc giai đoạn nóng bỏng của nó là việc Ukraine rời khỏi miền Đông", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky đưa ra những bình luận này trước thềm các cuộc hội đàm dự kiến với Mỹ vào ngày 1/4 về việc giải quyết xung đột.

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc đàm phán sắp tới với Washington dự kiến tập trung vào một thỏa thuận 3 bên tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột, và một trong những vấn đề chính vẫn là câu hỏi về lãnh thổ.

Trong khi Kiev tiếp tục kiên trì với việc đóng băng xung đột tại các đường ranh giới chiến đấu hiện tại, ông Zelensky cho biết, Moscow đã nói với Washington rằng họ muốn kiểm soát toàn bộ Donbass trong vòng 2 tháng tới.

“Ukraine có 2 tháng để rút quân, và sau đó cuộc chiến sẽ kết thúc. Nếu Ukraine không rời đi, Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass và các điều khoản khi đó sẽ khác”, ông Zelensky nói, diễn giải lại những bình luận được cho là của Moscow gửi tới Washington.

Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Zelensky cũng cho hay, Mỹ đã loại trừ các đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu nước này không nhượng lại quyền kiểm soát Donbass cho Nga. Ông cho biết Tổng thống Donald Trump đã chuyển dịch các ưu tiên của mình sang Trung Đông và đang gây sức ép lên Kiev để chấm dứt xung đột với Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã bác bỏ những tuyên bố của ông Zelensky về việc Washington ép Kiev rút khỏi Donbass, cho biết nhà lãnh đạo Ukraine chỉ đơn giản được thông báo rằng sẽ không có đảm bảo an ninh nào cho đến khi xung đột kết thúc.

Nga đã tuyên bố sáp nhập Donbass (Lugansk và Donetsk), Kherson và Zaporizhia từ năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi và không được phương Tây công nhận. Moscow nhấn mạnh, việc Kiev rút quân hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ này là điều kiện then chốt cho một nền hòa bình bền vững.

Điện Kremlin cũng cho biết về nguyên tắc họ không phản đối các đảm bảo an ninh cho Kiev, nhưng nhấn mạnh chúng không được mang tính một chiều hoặc nhằm mục đích "kiềm chế" Nga, và chỉ nên được đưa ra sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Moscow cũng duy trì quan điểm rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm sự trung lập, “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” của Ukraine và sự công nhận các khu vực đã sáp nhập Nga.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Zelensky nhiều lần tuyên bố không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.