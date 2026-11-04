Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán qua điện thoại với Nga, cho rằng điều này sẽ không có nhiều ý nghĩa. Ông cũng cho rằng, Nga có thể sử dụng cuộc điện đàm là lý do để 2 nhà lãnh đạo không gặp nhau trực tiếp.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Zelensky nhắc lại việc ông từ chối trực tiếp đến Moscow đàm phán, khẳng định rằng “sẽ không ai ủng hộ" chuyến đi đến thủ đô của Nga.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng mời ông Putin đến Kiev để đàm phán hòa bình hay không, ông Zelensky trả lời là không. Theo ông, điều này cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa vì nhà lãnh đạo Nga sẽ không đến.

Trước đó, RBC-Ukraine đưa tin Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã điện đàm với ông Putin hôm 27/10. Một trong những chủ đề chính là các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Ukraine cần thảo luận về các bảo đảm an ninh trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới tại Abu Dhabi, UAE.

Nga chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố từ phía Tổng thống Ukraine.

Trước đó, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối đàm phán với ông Zelensky.

Khi được hỏi liệu ông Putin có nhấc máy nếu ông Zelensky gọi điện hay không, trợ lý Điện Kremlin cho biết: "Tôi nghĩ chắc chắn Tổng thống sẽ trả lời. Ông Putin chưa bao giờ từ chối các cuộc đối thoại".

Ông Ushakov nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Zelensky muốn trực tiếp trao đổi với nhà lãnh đạo Nga, ông hoàn toàn có thể đến Moscow.

"Ông ấy (Tổng thống Zelensky) đang phát đi tín hiệu thông qua nhiều kênh khác nhau. Nếu thực sự muốn đàm phán, ông ấy cứ đến (Moscow)", ông Ushakov nêu rõ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận ông Zelensky được hoan nghênh đến Moscow gặp ông Putin, với mọi đảm bảo an ninh cần thiết do Nga cung cấp.

Tổng thống Ukraine đã nhiều lần từ chối lời mời của phía Nga về chuyến thăm đến Moscow để thảo luận về các giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng chỉ cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin mới có thể tạo ra bước chuyển biến về chất trong các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh Tổng thống Ukraine sẵn sàng thảo luận những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine cũng ra điều kiện về địa điểm mà Tổng thống nước này và nhà lãnh đạo Nga có thể gặp nhau. “Điều quan trọng nhất là địa điểm đó không phải Moscow hay Belarus”, ông Sybiha nêu rõ.

Cuối tuần trước, ông Zelensky cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông hy vọng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán như vậy.

Ông nói thêm, Tổng thống Erdogan có các kênh liên lạc riêng với ông Putin, đó là lý do tại sao Ukraine ủng hộ tổ chức đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ.