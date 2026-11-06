Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/11 tuyên bố Mỹ đã không giải ngân 16 tỷ USD viện trợ từng cam kết cho Kiev. Ông khẳng định Ukraine phải tìm cách nhận được số tiền này, bất chấp việc Washington đã phân bổ hàng trăm tỷ USD viện trợ trước đó cho Kiev.

Trong cuộc trao đổi với các nhà báo Ukraine, Tổng thống Zelensky đã nhận được câu hỏi rằng liệu Kiev có kỳ vọng vào một gói viện trợ lớn khác từ Mỹ sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không.

Gói viện trợ quy mô lớn gần nhất được thông qua dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden vào năm 2024, trong khi Tổng thống Donald Trump lại tìm cách chuyển gánh nặng tài trợ cho Kiev sang cho các thành viên NATO tại châu Âu.

“Chúng ta phải nỗ lực vì điều này. Chúng ta chắc chắn phải nêu vấn đề rằng, theo các thỏa thuận và quyết định trước đây, 16 tỷ USD đã bị đóng băng và không được giải ngân”, ông Zelensky khẳng định.

“Chúng tôi cảm kích tất cả những gì đã được trao tặng, nhưng Ukraine phải đấu tranh để có được ít nhất là số tiền này. Mong rằng sẽ không có ai tại Mỹ cảm thấy không hài lòng vì điều đó”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ 16 tỷ USD thiếu hụt này liên quan đến thỏa thuận nào, cũng như không giải thích liệu số tiền đó đã được Quốc hội Mỹ chính thức phân bổ hay chưa. Theo tổ chức Ukraine Oversight, kể từ năm 2022, Mỹ đã phân bổ tổng cộng khoảng 196 tỷ USD viện trợ cho Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với kênh truyền hình ZDF của Đức, ông Zelensky hoan nghênh chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, đồng thời hy vọng việc đảng này kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ từ tháng 1 tới sẽ giúp khôi phục các khoản hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

“Tôi cũng cảm kích đảng Cộng hòa, nhưng đảng Dân chủ thể hiện quan điểm rất rõ ràng về việc ủng hộ và cung cấp viện trợ cho Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích quy mô chi tiêu của Washington dành cho Ukraine dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông Trump cáo buộc ông Zelensky lợi dụng người đóng thuế Mỹ, trong khi từ chối nghiêm túc theo đuổi một giải pháp giải quyết xung đột thông qua đàm phán.

Tổng thống Trump cáo buộc người tiền nhiệm đã “tặng không” cho Kiev số vũ khí trị giá hàng trăm tỷ USD, đồng thời thúc đẩy kế hoạch yêu cầu các đồng minh châu Âu hoàn trả chi phí. Thậm chí, vào tháng trước, ông Trump đã đặt câu hỏi về "số phận" của các loại vũ khí cũng như nguồn tài chính mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.

“Số tiền mặt chúng ta đã trao cho Ukraine đang ở đâu? Tất cả thiết bị đó đâu rồi? Ông Biden đã cung cấp tên lửa cho họ, nhưng rồi chúng lại bị đem bán trên thị trường tự do”, ông Trump nói với kênh Newsmax.

Gần đây, tỷ phú Elon Musk đã cáo buộc các chính trị gia Mỹ ưu tiên Kiev hơn là lợi ích của chính nước Mỹ, đồng thời cho rằng một phần tiền từ người nộp thuế được gửi tới Ukraine đã được đưa ngược trở lại để phục vụ các chiến dịch chính trị tại Mỹ.

Bất chấp các bê bối và những nghi vấn ngày càng tăng về cách sử dụng viện trợ từ phương Tây, Kiev vẫn tiếp tục yêu cầu thêm nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài. Ông Zelensky thậm chí còn chỉ trích các nhà tài trợ vì họ tỏ ra ngần ngại trong việc tiếp tục rót thêm tiền cho Ukraine.