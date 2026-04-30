Tổng thống Trump: Xung đột ở Iran và Ukraine có thể kết thúc đồng thời

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Cuộc chiến nào sẽ kết thúc trước ư? Có lẽ 2 cuộc chiến này sẽ kết thúc theo một khung thời gian tương tự nhau", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên hôm 29/4.

"Tôi nghĩ, về mặt quân sự, Ukraine đang bị thất thế", ông Trump cho biết, nhưng dường như ông đã lỡ lời khi thực chất muốn ám chỉ đến Iran.

"Bạn sẽ không biết điều đó khi đọc những tin tức giả mạo đâu, nhưng về mặt quân sự, hãy nhìn xem, có 159 con tàu, mọi con tàu hiện giờ đều nằm dưới nước, về cơ bản là vậy... Bây giờ sẽ rất khó để họ có thể thực hiện một cuộc lội ngược dòng về hải quân. Bạn nghĩ họ đang ổn không, khi mà không có hải quân, không có không quân, cũng không có bộ máy phòng không”, ông nói.

Trước đó, ông Trump từng dự báo cuộc chiến Iran nổ ra từ cuối tháng 2 sẽ kéo dài 4-6 tuần. Trong khi đó, cuộc chiến Ukraine đã diễn ra từ năm 2022 và vẫn chưa thấy hồi kết.

Hôm 29/4, Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một tiếng rưỡi về nhiều vấn đề nóng, trong đó có xung đột ở Iran và Ukraine.

Ông Trump cho biết ông đã thảo luận "một chút về Iran" với Tổng thống Nga, nhưng cuộc điện đàm kéo dài chủ yếu xoay quanh "vấn đề Ukraine".

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đưa ra được một giải pháp tương đối nhanh chóng. Tôi hy vọng, và tôi nghĩ, chúng ta muốn thấy một giải pháp tốt đẹp”, ông nhấn mạnh.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm "thẳng thắn và mang tính thực tế", 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận các chủ đề khác, trong đó có việc Nga sẵn sàng tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng (9/5), tiến trình hòa bình Ukraine và tình hình ở Iran. Họ cũng đồng ý duy trì liên lạc, bao gồm các cuộc hội đàm cá nhân và thảo luận ở cấp trợ lý cũng như đặc phái viên.

Theo đề nghị của ông Trump, ông Putin đã thông tin cho người đồng cấp Mỹ về tình hình tại vùng chiến sự Ukraine.

Ông Trump nói với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin rằng "một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đã nằm trong tầm tay”.

"Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt các hành động thù địch càng sớm càng tốt, cũng như sự sẵn lòng của ông trong việc làm mọi thứ trong khả năng để thúc đẩy điều này. Các đại diện của ông ấy sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với cả Moscow và Kiev”, trợ lý Điện Kremlin nói.

Ông nhấn mạnh Moscow ưu tiên đạt được các mục tiêu tại Ukraine thông qua đàm phán, nhưng "để điều đó xảy ra, ông Kiev phải đưa ra phản hồi tích cực đối với các đề xuất đã được đưa ra nhiều lần, bao gồm cả từ Mỹ”.