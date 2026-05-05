Tổng thống Trump: Xung đột Iran có thể kéo dài 2-3 tuần nữa

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi đã thực hiện phần lớn những gì cần làm, có lẽ thêm 2 tuần hoặc 3 tuần nữa”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Hugh Hewitt ngày 4/5.

Ông cho biết thêm: “Hoặc là chúng ta đạt được một thỏa thuận đúng đắn, hoặc là chúng ta thắng rất dễ dàng từ góc độ quân sự”.

Nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa nhấn mạnh lại lập trường Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng cho biết việc thu giữ kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran phải là một phần của thỏa thuận. “Đúng, chúng tôi phải làm vậy. Đó là một phần của thỏa thuận”, ông nói.

Tổng thống Mỹ giảm nhẹ tầm quan trọng của tên lửa đạn đạo và việc Iran tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm, 2 mục tiêu cốt lõi của Israel trong cuộc chiến.

“Nghe này, tên lửa là thứ tồi tệ, đúng thế, và họ phải bị giới hạn chúng, nhưng vấn đề ở đây là họ không được phép có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông từ chối khẳng định rằng Iran sẽ bị ngăn chặn việc tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm, mà chỉ nói rằng họ sẽ không đủ khả năng kinh tế để làm điều đó do những thiệt hại gây ra đối với cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Ông Trump cho biết Mỹ đang giữ cho quân đội chính quy của Iran, mà chỉ nhắm đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

“Chúng tôi không tìm cách loại bỏ quân đội của họ. Chúng tôi đã có mục đích khi không nhắm vào họ quá nhiều, bởi vì thực tế chúng tôi nghĩ rằng họ ôn hòa hơn nhiều”, nhà lãnh đạo Mỹ giải thích.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran kể từ cuối tháng 2. Đây là chiến dịch tấn công thứ 2 nhằm vào Iran trong vòng chưa đầy một năm.

Các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 7/4 để mở đường cho đàm phán. Mặc dù vậy, Mỹ tiếp tục gây sức ép kinh tế với Iran bằng cách duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này.

Từ đầu tuần này, Mỹ đã mở chiến dịch hỗ trợ quân sự các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau thời gian dài mắc kẹt ở Vùng Vịnh do chiến sự.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết, Israel và Mỹ đang phối hợp chuẩn bị cho một đợt không kích mới tiềm tàng vào Iran trong bối cảnh lệnh ngừng bắn có vẻ ngày càng lung lay do căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz.

“Mục đích sẽ là thực hiện một chiến dịch ngắn hạn nhằm gây áp lực buộc Iran phải nhượng bộ thêm trong các cuộc đàm phán”, nguồn tin cho hay, đồng thời nói thêm rằng các cuộc không kích sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các quan chức cấp cao của Iran.

Kế hoạch này được cho là đã được chuẩn bị từ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng trước.

Nguồn tin nhấn mạnh, bất kỳ quyết định tái khởi động cuộc chiến nào cuối cùng đều phụ thuộc vào Tổng thống Trump.