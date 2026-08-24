Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế với Canada

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 24/8, Tổng thống Donald Trump chỉ trích Canada “lợi dụng” Mỹ suốt nhiều năm.

“Mức thuế cao đến vô lý mà họ áp lên nông dân và nông sản của chúng ta đã khiến cuộc sống của những người Mỹ yêu nước tuyệt vời này trở nên vô cùng khó khăn, đồng thời tạo ra khoản thâm hụt 60 tỷ USD giữa hai nước trong thời gian dài. Tình trạng này không thể kéo dài và sẽ chấm dứt ngay”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump thông báo, kể từ ngày 1/1/2027, “thuế nhập khẩu đối với tất cả xe hơi, xe tải, dù là cỡ lớn hay nhỏ, phụ tùng xe hơi và thép sẽ nâng lên mức 50%”. Tuy nhiên, các mặt hàng sản xuất tại Mỹ sẽ được miễn thuế.

Ông Trump cho biết Canada “sẽ không còn được đối xử như một bang (của Mỹ) nữa”. Ông tuyên bố Mỹ không cần Canada, mà Canada mới cần Mỹ, vì 95% hoạt động kinh doanh của Canada là với Mỹ.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng, Mỹ và Canada đã không thể đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn đêm 21/8. Điều này làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai đối tác thương mại và đồng minh lâu năm, đồng thời phủ bóng đen lên tương lai của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (USMCA).

Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo Canada sẽ áp thuế đáp trả lên các mặt hàng thép, đồ điện tử và nhiều sản phẩm khác nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 8/9.

Thủ tướng Carney cho rằng Mỹ và Canada đang trong tình trạng "chiến tranh" thương mại, đồng thời cáo buộc Washington âm mưu "gây tổn hại và chia rẽ" Canada thông qua một "tính toán sai lầm" trong việc leo thang thuế quan.

Ông Carney cho biết "Canada sẽ đáp trả các mức thuế mới của Washington theo nguyên tắc “ăn miếng trả miếng, đô la đổi đô la” nhằm bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp trong nước".

Ông Carney là một trong số ít nhà lãnh đạo thế giới quyết định đáp trả các đợt áp thuế của Mỹ. Ông cam kết sẽ thúc đẩy các liên minh thương mại và quân sự mới, dù Canada vẫn đang phụ thuộc vào thị trường Mỹ với gần 70% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cảnh báo, quyết định của Canada đối đầu với Mỹ về thương mại là sai lầm chiến lược và rốt cuộc sẽ tàn phá nền kinh tế Canada.

Ông Duffy tin rằng Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ nhanh chóng “quay trở lại bàn đàm phán” về thương mại, bởi lệnh áp thuế của Mỹ sẽ tác động mạnh tới Canada.