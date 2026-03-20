Tổng thống Trump tuyên bố có thể giải quyết xung đột Iran “trong vài giây”

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu Dục ngày 19/3 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Nhà Trắng ngày 19/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sở hữu những vũ khí có sức mạnh "không thể tưởng tượng nổi".

Ông Trump nói rằng Mỹ có thể giải quyết xung đột Iran chỉ “trong 2 giây” nếu muốn.

“Có thể kết thúc những chuyện này chỉ trong 2 giây nếu muốn. Nhưng chúng tôi đang rất thận trọng", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đề nghị nhà lãnh đạo Israel ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Iran.

“Tôi đã nói với ông ấy, đừng làm điều đó. Ông ấy sẽ không làm điều đó”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ “không hay biết” về cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở tại mỏ khí đốt South Pars của Iran, nơi có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới.

Nhưng một nguồn tin Israel tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng Israel đã phối hợp với Mỹ khi thực hiện cuộc tấn công vào mỏ khí đốt Iran.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ và Israel hành động “độc lập” nhưng “hợp tác rất tốt”.

“Vẫn có sự phối hợp. Nhưng đôi khi ông ấy sẽ làm điều gì đó, và nếu tôi không thích điều đó, chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump xác nhận ông có thể đề nghị tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc thêm 200 tỷ USD, gọi đây là “cái giá nhỏ phải trả” để đảm bảo quân đội có đủ mọi thứ cần thiết trong chiến dịch quân sự với Iran.

“Chúng tôi muốn ở trong tình trạng tốt nhất, tốt nhất từ ​​trước đến nay. Đó là cái giá nhỏ phải trả để đảm bảo chúng tôi luôn ở vị trí hàng đầu”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Ông Trump không nêu cụ thể về việc Lầu Năm Góc cần khoản tiền này để làm gì, chỉ nói rằng ông muốn đảm bảo quân đội có “lượng đạn dược khổng lồ”. Tuy nhiên, ông phủ nhận việc Mỹ đang thiếu bất kỳ loại vũ khí nào, khẳng định chính quyền đang “thận trọng” trong chi tiêu.

Theo Tổng thống Trump, việc tiếp tục cuộc chiến thêm một thời gian sẽ giúp bảo đảm vấn đề Iran không bị chuyển lại cho tổng thống kế tiếp của Mỹ.

Tổng thống Trump ngày 17/3 tuyên bố mặc dù Mỹ chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột với Iran, nhưng “sẽ rút quân trong tương lai gần”. Ông Trump tin rằng Mỹ đã gây ra đủ thiệt hại đến mức Iran sẽ mất một thập niên để tái thiết.

Mỹ và Israel phối hợp mở chiến dịch không kích Iran từ ngày 28/2 viện dẫn lo ngại về mối đe dọa trực tiếp từ Iran khi cho rằng Tehran sắp chế tạo được bom hạt nhân.

Iran đã lập tức đáp trả bằng cách tập kích Israel và các căn cứ quân sự, hạ tầng ngoại giao của Mỹ trong khu vực như Kuwait, Bahrain, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Cuộc chiến đã kéo dài gần 3 tuần và chưa có dấu hiệu lắng xuống khi các bên đều tuyên bố kế hoạch sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài.

Giới chức Israel cho biết chiến dịch không kích có thể kéo dài thêm vài tuần nữa, trong khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi nào còn cần thiết.

Iran nhấn mạnh nước này không tìm kiếm đàm phán khi Washington và Tel Aviv tiếp tục không kích. Iran cũng tuyên bố không muốn lệnh ngừng bắn, thay vào đó là chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến ở Trung Đông.